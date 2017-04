Se adueña de taquilla a nivel mundial

Los Ángeles, California

El octavo capítulo de la serie “Fast and the Furious” está por convertirse en el estreno más taquillero de todos los tiempos a nivel mundial por encima de “Star Wars: The Force Awakens” y “Jurassic World”.

“The Fate of the Furious” quizá captó el fin Semana Santa en todo el mundo la cantidad sin precedentes de 532.5 millones de dólares gracias a una fuerte recaudación en 63 territorios, entre ellos China, según proyecciones de Universal Pictures difundidas el domingo.

Si la cifra es definitiva, rebasará por poco a la anterior película de mayores ingresos a nivel internacional: “Star Wars: The Force Awakens”, que captó en su estreno global 529 millones de dólares en diciembre de 2015 sin incluir a China.

“The Fate of the Furious” se convirtió en el estreno de mayores ingresos a nivel internacional en un fin de semana en toda la historia, con una recaudación de 432,3 millones de dólares. Antes de “Star Wars”, el estreno con la máxima captación taquillera global fue “Jurassic World” con 316.7 millones de dólares.