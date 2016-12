Salvaje crimen; Un hombre fue decapitado y mutilado de genitales

La policía de Albuquerque, Nuevo México, anunció la identidad de un hombre que fue encontrado decapitado detrás de un Walmart, en el noreste de la ciudad de McAlester, Oklahoma, el hombre es Clifford Miller, de 42 años,

Un guardia de seguridad descubrió el cuerpo de Clifford después de la medianoche del sábado. Estaba desnudo y con sus genitales extraídos.

Fred Duran , un representante de la policía de Albuquerque, dijo que Clifford viajó a Nuevo México hace dos meses con la esperanza de encontrar un empleo.

Según indagatorias no está claro si Miller fue decapitado antes o después de su muerte.

Los investigadores no creen Miller haya muerto en el lugar donde fue hallado.

"Lo que sabemos es que su cuerpo fue puesto allí por alguien, no sabemos quién, no sabemos cómo", dijo Duran al New York Daily News.

"[La ex esposa de Miller] estaba llorando cuando hablé con ella," dijo Fults. "Tuve que decirle a su hija mayor".

Fults dijo que Miller había estando trabajando para una compañía de techado en su ciudad de McAlester, Oklahoma, antes de trasladarse a Nuevo México.

Miller tenía delitos con la policía, como posesión ilegal de marihuana.