Salva "Ibra" de último minuto al United

Un tanto de penal de Zlatan Ibra himovic en el minuto 94 rescató un importante punto para el Manchester United en el 1-1 con el Everton en Old Trafford.



El conjunto de José Mourinho, que sólo ha ganado un partido de Premier League desde que comenzó el 2017, se volvió a atascar en casa, y un fallo garrafal de Ashley Williams con el tiempo prácticamente cumplido le permitió igualar un duelo que parecía abocado al triunfo visitante.



El veterano defensa galés detuvo con mano un disparo desde la frontal de Shaw cuando detrás de él estaba el guardameta Joel Robles.



Ibrahimovic, que poco antes vio como el árbitro le anulaba por fuera de juego un tanto legal, no falló desde los 11 metros y mantuvo a los suyos en la pelea por los puestos de Liga de Campeones.



En lo que llevamos de año, el United sólo ha conseguido doblegar en casa al Watford -2-0 el pasado 11 de febrero- y ha dejado escapar puntos en Old Trafford ante Liverpool (1-1), Hull City (0-0), Bournemouth (1-1) y West Bromwich Albion (0-0), además de frente al Everton este martes.



Después de varias aproximaciones con peligro de los Red Devils, fueron los Toffees los que estrenaron el marcador. En un balón bombeado tras un saque de esquina que primero remató Williams, Jagielka se adelantó a Rojo y en una tijera tocó el balón para colocarlo en el fondo de la red tras pasar por entre las piernas de De Gea.



En la prórroga, Zlatan no falló desde los 12 pasos y, con su tanto número 27 de la temporada, rescató un punto para un United que no pierde de vista los puestos de Champions League, pero que cada vez se antojan más complicados.