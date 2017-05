Salva a sus hijos de morir en un incendio

Monterrey, México.

Los hechos se registraron alrededor de las 6:45 horas en el domicilio marcado con el número 449 de la calle Villa Avelino, en la Colonia Joyas de Anáhuac, en Escobedo.

Omar Guadalupe Mendoza Cruz, de 41 años, se encontraba dormido cuando percibió un fuerte olor a quemado, por lo que bajó de su habitación y pudo observar las llamas que ya consumían gran parte del área de la cocina.



Rápidamente, el hombre tomó la manguera y gritaba para pedir el apoyo de sus vecinos.



De casas cercanas comenzaron a llegar personas con tinas de agua para ayudar a sofocar el fuego que ya expedía una torre de humo negro de la vivienda.



"Yo escuché los gritos y me asomé y vi el humo y salimos con botes de agua, entre los mismos vecinos lo apagamos", comentó José Luis Sención, quien vive en la casa contigua.



La mayor preocupación del padre eran sus hijos Omar Alejandro y Jesús Eduardo, de 17 y 6 años de edad, respectivamente, quienes se encontraban dormidos en otra habitación de la parte alta.



"Me subí y saqué a mis hijos por la ventana para que cayeran a la placa del vecino porque abajo ya estaba el fuego muy fuerte", comentó el padre de familia.



Una unidad de Bomberos llegó al lugar minutos después, una vez que el fuego había sido sofocado, por lo que sólo se aseguraron de que no volviera a encenderse.



Aparentemente, un cortocircuito en el refrigerador ocasionó el siniestro que consumió la parte baja de la casa y una parte del segundo piso.



La madre de familia, quien se encontraba visitando a un familiar en el hospital al momento del incendió, llegó en cuestión de minutos junto a otros familiares para darse cuenta de la tragedia.



Los menores resultaron ilesos, pero Omar Alejandro presentaba principios de intoxicación y una lesión en su pie derecho, por lo que su familia pidió el apoyo de una unidad de Cruz Roja, quien llegó al sitio 30 minutos más tarde.