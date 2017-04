Sale Alanís con fractura en la nariz

"El doctor me dijo que al parecer no es de operación, es una fractura , pero parece que no se movió, está alineada, entonces nada más es tener cuidado, entonces a lo mejor trabajo con una máscara, esa es la idea que se tiene, el día de mañana a ver cómo me va", explicó el zaguero, quien salió con una fijación y con tapones en las fosas nasales.



Sobre lo sucedido en el primer tiempo, el seleccionado nacional de las Chivas reconoció que por errores entre él y Carlos Salcido, se vieron sorprendidos por el Puebla en la primera mitad.



¿Qué se hablan los defensas al ver errores como esos de los dos goles?



"Es difícil porque sabes hay un error, entonces tratamos más bien de salir adelante y pensar en lo que viene, en reaccionar, en despertar y en hacer las cosas bien, más que recriminarnos el error de uno en un gol.



"Si bien en el segundo gol parece una marca mía y a mí me hacen el movimiento y nos quedan cambiados, entonces es un error en conjunto, al igual que en el primer gol en donde se nos anticipan y de toda la línea defensiva, entonces te enfocas en lo que debes hacer y no tanto en recriminarle al compañero, eso es lo que Matías nos ha dicho, porque entre más recriminas es peor", detalló el rojiblanco.