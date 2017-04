Sacan, ahora sí, a Moreira del PRI

La Comisión Nacional de Justicia Partidaria se encuentra en sesión para oficializar la pérdida de militancia del ex dirigente nacional del tricolor, quien fue acusado por el ex Presidente Felipe Calderón de vínculos con el crimen organizado.



La salida del ex Gobernador de Coahuila ocurre luego de que fue postulado por el Partido Joven a una diputación local plurinominal y tras una confrontación pública con su hermano, el Gobernador en funciones, Rubén Moreira.



Los comisionados también aprobarán el dictamen para formalizar la pérdida de militancia de Raúl Mejía, ex pri ista que se postuló como candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura de Nayarit.



Por otro lado, el órgano interno pretende suspender sus derechos de militante del diputado federal Alejandro Armenta, quien se sumó al pacto de unidad convocado por Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena.



La misma suerte correrá el ex diputado federal, José Alarcón, quien asumió la representación del partido local Compromiso por Puebla, ante el instituto electoral de esa entidad.



En el caso de Moreira, Mejía y Alarcón, la Comisión resolvió con base en la denuncia del militante César Román Mora Velázquez, quien también solicitó la expulsión del ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte.



Sin embargo, la suspensión de derechos de Armenta, que representa el pri mer paso para su expulsión, fue motivada por la denuncia interpuesta por el que era su coordinador parlamentario en la Cámara de Diputados, Cesar Camacho Quiroz.



"La denuncia contra Armenta fue presentada con motivo de diversos actos contrarios a los Estatutos del partido que acreditan y prueban que otorgó apoyo público a un partido antagónico al PRI ", señaló la Comisión.



"La medida cautelar se aplica en tanto la Comisión Nacional resuelve en definitiva los derechos partidistas del señalado, conforme a derecho y llegado el momento procesal".