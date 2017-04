SACA BOLETO A LA OLIMPIADA

La velocista reynosense, Camila Segura, le dio la medalla de oro a Tamaulipas en los 100 metros planos de la etapa regi on al y sacó boleto para la Olimpiada Naci on al 2017.

Brillante resultó su actuación para subir a lo más alto del podio en la categoría Sub-16, dejando en el segundo sitio a la también tamaulipeca, Jennifer Rodríguez, mientras que la medalla de br on ce fue para la representante de Nuevo León.

La “Saeta” de Reynosa, brilló en la pista del Centro de Alto Rendimiento (CARE) de M on terrey, que es la sede de esta importante eliminatoria en la cual participan atletas de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

La emoción se nota en su rostro ya que por primera vez asistirá a la ON , que es evento deportivo más importante del país y en el cual se enfrentará a lo mejor del atletismo.

Camila está en plan grande ya que hace algunas semanas logró el bicampe on ato Estatal en los Juegos Deportivos Naci on ales Escolares de la Educación Básica 2017, de hecho, es la actual campe on a naci on al y buscará repetir la cor on a.

CAMPE ON A REGI ON AL. Camila Segura presume la medalla de oro y el boleto a la Olimpiada Naci on al 2017.

Guió al relevo 4X100

>Ya c on una medalla de oro en la bolsa, Camila guió también al relevo 4x100 que de forma avasalladora logró el primer lugar. El cuarteto de Tamaulipas estuvo integrado por la victorense Jennifer Rodríguez, la tampiqueña Griselda Martínez y las reynosenses Zennia G on zález y Camila Segura. Ellas también amarrar on su boleto a la Olimpiada Naci on al.

>La actividad de la etapa regi on al de atletismo c on tinuará este sábado en d on de más atletas de Tamaulipas entrarán en acción en diferentes pruebas de pista y campo.