Saca Atlético ventaja mínima ante Leicester

El Atlético no falla ante el Leicester. El subcampeón de Europa se impone con autoridad al campeón de la Premier League. Se sintió cómodo con el balón el equipo de Simeone, que se impuso 1-0 ante el Leicester, en el duelo de ida por los cuartos de final de la Champions League en el Vicente Calderón.

Buscó el Atlético no dejar respirar al Leicester. De entrada, el cuadro de Simeone se plantó en el campo del conjunto inglés. Sabía Simeone que el cuadro de Shakespeare cuidaría la portería de Schmeichel y a los rojiblancos les funcionaba el asedio. Sin embargo, el gol llegó en un gol marca de la casa: contragolpe fulminante de Griezmann y Albrighton, torpe, derribó al francés en la puerta del área. El árbitro señaló el punto de penalti y el 7 firmó el 1-0.

No cambió su guión el cuadro inglés después del gol del Atlético. Todo lo contrario, lo reforzó. En el segundo tiempo mandó al campo al centrocampista King en lugar del delantero Okazaki. Más piernas en la medular quería el técnico inglés. Reculó el Atlético para desafiar al Leicester. Se animó un poco el equipo de Shakespeare, pero el conjunto del Cholo se siente a gusto sin el balón, mucho más cuando encuentra espacios. Pero el Atlético no pudo liquidar la eliminatoria. No pudo Torres, tampoco Koke ni Correa. El Leicester se refugió cerca de su área y el Atlético ya no pudo pasar al muro inglés. 1-0, la vuelta será el próximo 18 de abril en el Kings Power Stadium.