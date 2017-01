Rusia niega tener datos polémicos de Trump

Moscú, Rusia .- El Gobierno ruso tachó de "absoluta falsedad" las informaciones filtradas ayer por varios medios estadounidenses acerca de que Moscú reunió datos comprometedores sobre el Presidente electo, Donald Trump , para poder chantajearlo.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, comentó que se trata de una absoluta falsedad fabricada por aquellos que tienen interés en dañar las relaciones bilaterales ruso-estadounidenses.

"Hay quien instiga esta histeria, que se sale de la piel para sostener esa caza de brujas. Por cierto, el propio Presidente electo Trump definió esa mentira como la continuación de la caza de brujas", subrayó Peskov.

Agregó que la administración saliente del todavía Presidente Barack Obama quiere que las relaciones bilaterales sigan por la vía de la degradación, para que nadie pueda reflexionar si eso se corresponde con los intereses de los dos países y de la comunidad internacional.

"El Kremlin no se dedica a reunir información comprometedora", insistió el portavoz al asegurar que Moscú tampoco dispone de datos que puedan hacer daño a Hillary Clinton, quien fue candidata a la Presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata.

Varios medios estadounidenses, entre ellos CNN, The Washington Post y The New York Times, hicieron referencia ayer a un supuesto informe en manos de las agencias estadounidenses de inteligencia según el cual Rusia puede tener información comprometedora suficiente para chantajear al republicano.

La información en manos de Rusia incluiría pruebas recogidas por los servicios de inteligencia rusos sobre una supuesta perversión sexual de Trump en una suite de un hotel de Moscú.

Según el documento, Trump habría contratado a varias prostitutas para estar en la misma suite Presidencial del Hotel Ritz Carlton en la que se habían hospedado el Presidente Obama y la Primera Dama, Michelle Obama, durante una visita a Moscú.

El informe citado también señala que las autoridades rusas ofrecieron a Trump atractivos negocios inmobiliarios relacionados especialmente con la Copa Mundial de Futbol que se jugará en Rusia en 2018, aunque el Presidente electo los habría rechazado.

Lo que sí habrían aceptado tanto Trump como sus asesores fue la información sobre los demócratas y su candidata presidencial, Hillary Clinton, que la inteligencia rusa habría obtenido a través de ataques informáticos.