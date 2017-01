"Rompe-quinielas" en el "Infierno"

El infierno se apagó.



En su segundo partido en el renovado Estadio Nemesio Diez, Toluca perdió 1-0 con Chiapas y desaprovechó la oportunidad de tomar en solitario el liderato general del Clausura 2017.



Los Diablos no tuvieron la misma intensidad que en el partido contra América, y eso no lo perdonaron unos Jaguares que sumaron sus primeros tres puntos gracias al gol de tiro libre de Jonathan Fabbro.



En general, fue un partido en el que abundaron las imprecisiones de uno y otro.



Pases cortos entregados al rival, trazos largos que se iban por la línea de banda y centros al área que no encontraban rematador fueron la constante en los dos conjuntos en el primer tiempo.



Del lado escarlata, lo más destacado fue un tiro de media distancia de Antonio Ríos que pasó por encima del travesaño, al 10'.



Mientras que por los visitantes, Fabbro lo intentó con un derechazo en el área, pero la esférica también se fue arriba de la cabaña, al 25'.



Salvo un manotazo de Alfredo Talavera en un tiro centro de Mateus Goncalves, ninguno de los dos arqueros fue exigido en demasía.



Y el complemento no fue muy distinto, se mantuvieron los errores y por eso la táctica fija se convirtió en la mejor opción para hacer daño.



Al 72', Fabbro cobró un tiro libre directo que entró por el ángulo, en el poste que cubría Talavera.



Toluca trató de cerrar con todo en busca del empate, pero careció de inventiva y todo se perdió en pelotazos al área.



Rubens Sambueza fue titular y jugó todo el partido, pero no pudo pesar en ofensiva.