Rompe contaminación récord de duración en CDMX

Cd. de México.- La Ciudad de México rompe un nuevo récord, pero en esta ocasión no es de los Guinness sino por su contingencia ambiental más larga en 17 años.



El lunes pasado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis decretó una alerta por ozono y ésta continuará -al menos- hasta mañana.



Este viernes, el Hoy No Circula se aplicará a vehículos con holograma 2, a los de holograma 1 y terminación de placa par, y a los de engomado azul.



La restricción vehicular no aplica a unidades con holograma 00 y 0.



Esta tarde, se registran 153 puntos Imeca, lo que implica una muy mala calidad del aire.