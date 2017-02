Robo de un ‘truck’, 1927

Tenía el río Bravo casi ochenta años que se había convertido en la línea centinela entre México y los Estados Unidos; aunque los dos países se regían bajo leyes distintas, los ciudadanos en ambos lados del río estaban obligados a recurrir en algunas ocasiones ante las autoridades locales del país vecino. El abigeato documentado en los archivos del siglo XIX, sería virado por el robo de vehículos motorizados casi al inicio del siglo XX.



En este caso la autoridad en Reynosa tenía que atender y resolver un robo que se llevó acabó por residentes americanos en el país vecino.

Las diligencias

El 18 de mayo de 1927, el Sr. Pablo M. Rodríguez, un mexico-texano de 22 años de edad del poblado de Raymondville en el condado de Willacy en Texas, compareció ante Manuel J. de Luna. Este era el Primer Síndico quien tenía la función de Agente del Ministerio Público de la recién elevada Ciudad de Reynosa.

Pablo era originario del condado de Cameron y trabajaba como dependiente de la casa comercial de su padre Isidro M. Rodríguez. Según las declaraciones dadas por Nicolás Rodríguez, primo hermano de Pablo y uno de los involucrados, el padre de Pablo era una persona bastante adinerada. Se comentaba que Pablo tenía la intención de ir a estudiar al “Colegio de Chicago.”

En el mes de noviembre del año de 1926, Pablo sacó de la Agencia Hollingsworth Motor Company de Harlingen en el Condado de Cameron en Texas un “truck” marca Ford, cuyo motor llevaba el número 14312624. Decía que por este vehículo había pagado $ 491.60 dólares, dando un enganche de $ 160 dólares; además pagos de $ 27.60 dólares por 12 meses, de los cuales todavía debía 4 o 5 letras. Primero lo registró en la Corte de Raymondville con las placas 109-441, las cuales cambió con otras bajo el número 115-183. El vehículo lo mantuvo en circulación en Harlingen con su hermano Agustín Rodríguez, quien se lo devolvió guardándolo en el solar de la casa de su padre en Raymondville.

La mayoría de la documentación del Archivo Histórico de Reynosa utilizaba la palabra “truck” a principios del siglo XX al referirse a los vehículos de carga o camiones.

Pablo supuso que el “truck” se lo habían robado desde el día 1º de mayo, pues el sábado 30 de abril estuvo en un baile y regresó hasta las once o doce de la noche; en la mañana que se levantó se dio cuenta que no estaba en el solar, creyó que su padre o alguno de sus hermanos lo hubiesen agarrado.

Un amigo, Enrique Díaz, le informó que su “truck” lo traían unos peloteros ese domingo. No fue hasta el lunes que sospecho del robo . Ese día 2 de mayo viajó con Eusebio Peña y el joven José Cantú para el rancho el Venadito en el carro de su padre, fueron a ver una curandera; pasaron por la Feria y Santa Rosa, y ya de regreso en Raymondville fue a la Oficina de Telégrafos para enviar un mensaje a Narciso Noyola, quien trabajaba en la compañía donde había sacado el vehículo, para que avisara a la compañía y exhortaran sobre la búsqueda de su mueble robado.

Luis Garza, un mecánico originario del condado Estrella (Starr) en Texas, avisó a su amigo Pablo sobre el paradero del vehículo. Este joven de 20 años de edad vivía con su mujer en Edinburg, pero, en la mañana del 13 de mayo visitó por casualidad la ciudad de Reynosa con Aurelio Herrera. Ambos preparaban un carro de ferrocarril para embarcar una sal. Garza avisó por teléfono a Pablo M. Rodríguez, que, en esa ciudad, en la Estación del Ferrocarril, vio a unos jóvenes que no conocía que traían el camión.

Él tenía conocimiento del “truck” porque se lo había informado el mismo dueño y su hermano Celso tres o cuatro días después del robo . Luis conocía muy bien el mueble porque en él acarrearon sal a su papá, Apolonio Garza. La Sal del Rey, al norte de Edinburg, Texas, era el lugar principal donde se extraía este mineral; mina que fue explotada por los reynosenses durante los siglos XVIII y XIX y por los neoloneses desde la primera parte del siglo XVII.

Pidió permiso a uno de los jóvenes que lo traían y con su consentimiento revisó el número del motor. Los jóvenes le indicaron a que el señor Antonio Cienfuegos era el encargado del “truck.” Se dirigió a hablar con Cienfuegos, quien le manifestó que un amigo llamado Daniel J. González y su acompañante Nicolás Rodríguez se lo habían dejado encargado.

Luis Garza telefoneó a la Tienda Lozano en Raymondville avisándole al dueño del paradero del vehículo. Pablo M. Rodríguez vino a Reynosa con dos empleados de la oficina de seguros de Harlingen, con los documentos respectivos. Para justificar su propiedad presentó las notas de pago a la compañía, así como los registros de placas de la Corte de Raymondville. Para entonces el truck estaba en poder del Administrador de la Aduana.

El robo

Daniel J. González vivía en un cuarto que le rentaba a la señora Epitacia Cantú en Raymondville, madre del joven José, amigo de Pablo M. Rodríguez. Daniel era vecino del padre de Pablo y vivía enseguida del solar donde se guardaba el camión, trabajaba en las obras de ese pueblo.

El domingo en la mañana del 1º de mayo, Daniel J. González levantó a Nicolás Rodríguez en el Rancho el Ciprés. Nicolás, un joven de 20 años de edad originario del condado de Cameron, había llegado a ese lugar a pie, decía que era de “Lee Land” tal vez Lyford, Texas.

Daniel lo invitó a dar la vuelta, diciéndole “vamos a iniciar el vacilón”; poniéndose su camisa y corbata y su cachucha salieron del lugar por una cabecera de naranjos, agarrando la calle y cerca de una “pompa” (Sic. bomba) de gasolina estaba el “truck”, al que se montaron hasta que se les acabó la gasolina al mismo tiempo que se les cayó una llanta. Después que arreglaron los desperfectos y trajeron gasolina en una cubeta, levantaron una familia que dejaron en la Feria y pasaron al Pueblo Azul (Bluetown) y Santa María, cerca del río Bravo por la carretera militar.

Cerca de Hidalgo, Texas, se les volvió a acabar la gasolina, cargaron en ese pueblo y cruzaron por el Puente Internacional para Reynosa, llegando entre las 11:30 y las 12 del mediodía. Vinieron primero a una casa al poniente de la población y frente a una iglesia, donde González se bajó para ver un carro que tenía ahí. Después fueron a la Estación del Ferrocarril, donde Daniel preguntó por la casa de Antonio Cienfuegos.

Al llegar a la casa pasaron al interior, luego fueron en el truck con el Sr. Cienfuegos para una cantina a tomar una cerveza, regresando a la casa a comer. Visitaron de nuevo el lugar donde Gonzáles tenía un carro Ford, entrando en el solar con el “truck.”

Se devolvieron a la estación donde trabajaba Cienfuegos como encargado del Exprés. Después que se desocupó de su trabajo, los tres con José Castañeda buscaron gasolina en una bomba inmediata al teatro (Juárez) pero la encontraron cerrada; por lo que tuvieron que buscar gasolina al oriente de la plaza principal, donde cargaron aceite y cuatro galones de gasolina.

Después regresaron a la casa de Cienfuegos, donde Nicolás observó en el interior a Daniel escribiendo en un papel, que seguramente era un comprobante del camión para el Sr. Cienfuegos.

De ahí los cuatro partieron para el rancho de La Palma, que se encontraba río abajo, en lo que fueron los límites entre Reynosa y Matamoros, entre los Puentes Internacionales de los Indios y Nuevo Progreso.

Ahí se quedaron Daniel y el primo de Pablo Rodríguez regresando para Reynosa Don Antonio y José en el “truck.” Cuando Nicolás interrogó a su compañero sobre el camión, éste le contestó que Pablo M. Rodríguez, el dueño del camión estaba en Tampico y que desde ahí se lo iban a llevar. Supuso Nicolás que su primo había cambiado de opinión de estudiar en Chicago y había determinado vivir en Tampico.

Nicolás y Daniel cruzaron por un vado al lado americano, en un esquife llamado Pato. Llegaron ya tarde a una casa de un amigo de Daniel J. Gonzáles, donde tomaron café y comieron elotes, prosiguiendo el camino por el bordo de un canal hasta llegar a la casa del Sr. Herculano, en la comunidad de Santa María, cerca del río. Ahí cenaron y los fueron a dejar en una “cucarachita” hasta la calzada del pueblo, para que esperaran el “Borlain” (Sic. Transporte Borderline), pero al ver que no llegaba los llevaron hasta la Feria.

Llegaron a una gasolinera donde el Sr. Herculano preguntó al “bolillo” el horario del “Borlain”, respondiéndole el americano que ya no pasaba por ese lugar. A Nicolás lo fueron a dejar a la estación de gasolina de la Palma Alta, de donde se regresaron Gonzáles y Don Herculano. De ahí, Nicolás se fue para su casa a pie llegando a las once de la noche.

Daniel J. González, el autor del robo , regresó a Raymondville como el día tres de mayo diciéndole a doña Epitacia Cantú que iba a desocupar su cuarto el día 4 o 5 de mayo porque se iba a vivir a Pharr, Texas. Todavía el día 3 de mayo, Daniel acompañó a Pablo M. Rodríguez a Harlingen para para que reportara personalmente el robo de su “truck”, mientras que Gonzáles fue a traer un saco de harina al tendajo de Florentino Álvarez, quien le había llevado de aventón a Raymondville.

Desenlace en Reynosa

El 21 de mayo, el Señor Antonio Cienfuegos de 35 años originario de Burgos y empleado del ferrocarril, siendo encargado del Express, aclaró que los texanos llegaron en el “truck” a su casa el 1º de mayo como a las 11:30, manejando Nicolás Rodríguez; sabía que los dos habían regresado a Texas. Mostró que el Sr. Daniel J. González le dejó una constancia escrita para seguridad de él, pues a éste y su acompañante le había dicho que se lo había comprado a Pablo M. Rodríguez en Raymondville. Después que pasó el tren a Monterrey fueron en el “truck” para el rancho de la Palma por invitación de González, llegando a su casa de regreso metió el mueble en su solar.

Daniel regresó a Reynosa varias veces sin comprobantes que le acreditaran la compra, para no tener dificultades con la aduana. Por lo cual Cienfuegos se comunicó con el administrador de la aduana diciéndole que en su casa se encontraba un “truck” que había dejado el Sr. Daniel J. González y que sospechaba no hubiera pagado los derechos de importación. El administrador mandó recoger el vehículo, pero al no poder echarlo andar, los empleados lo dejaron en la casa, recogiendo las llaves. Fue a los pocos días que pasaron a reclamarlo los que se dicen sus dueños.

Ya casi para entregar el “truck” a su dueño, Daniel J. González se presentó ante el Administrador asegurando que se lo había comprado a Pedro M. Rodríguez en el lado mexicano; por lo que el administrador resolvió mandar el expediente al Agente del Ministerio Publico, Manuel J. de Luna. Este a su vez lo enviaría al Juez de Paz del Ramo Penal para que si encontrase méritos se procediera en contra de Daniel J. González.

El 21 de mayo el Juez de Paz, Lauro Herrera, pidió se librara el oficio respectivo al ciudadano Administrador de la Aduana de la ciudad de Reynosa para que se devolviera el “truck” a su propietario Pablo M. Rodríguez.





Antiguo puente Internacional de Reynosa.

Mapa que muestra los sitios por donde cruzaron de regreso Daniel J. González.