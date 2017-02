Robaron las cuatro ruedas de una camioneta

Sin embargo, él no fue el único afectado, pues al carro de su vecino le hicieron lo mismo.



Los hurtos ocurrieron durante la madrugada la calle Rancho Tamborero, cerca de las avenidas División del Norte y Calzada de las Brujas, en la Colonia Nueva Oriental Coapa , donde había más de cinco vehículos estacionados en la cuadra.



Los delincuentes se dirigieron a un automóvil y una camioneta, de la marca Hyundai, y les quitaron las llantas para dejarlos en tabiques.



Los vecinos aseguraron que no se percataron de los asaltos.



"La última vez que ocurrió un robo así fue hace 7 años, como no había pasado, pues siempre dejamos los carros afuera", dijo José, uno de los afectados.



Para poder recuperar sus neumáticos, la víctima acudió al Ministerio Público para iniciar la denuncia y que su aseguradora se hiciera cargo de los daños.



"Los ladrones sólo se apoderaron de las llantas, no trataron de abrir el carro, las ventanas están completas", comentó José.



Ante estos hechos, los vecinos optarán por resguardar sus vehículos dentro de sus casas o buscarán pensiones para no ser víctimas de la delincuencia.



Los habitantes destacaron que los asaltos en la zona no son frecuentes, pues la mayoría de las calles son cerradas y con vigilancia , pero piden a las autoridades más vigilancia .