Riñen 2 mujeres en un centro comercial

Violenta pelea escenificaron dos mujeres al interior de centro comercial, en donde ambas se propinaron golpes en toda su humanidad, en dos episodios consecutivos, luego de que una de ellas con uniforme deportivo, reclamara a la otra joven por diferencias de tiempo atrás.

No obstante que la pelea fue presenciada por cientos de personas que habían acudido a evento de “cosplayers” que ahí se acababa de efectuar y a realizar sus compras, no obstante las autoridades policiales , no alcanzaron a intervenir, por lo que testigos, vigilantes del complejo comercial y amistades de las dos participantes de la reyerta, tuvieron que separarlas en dos ocasiones.

Los hechos tuvieron lugar poco antes de las 17:00 horas del domingo, en el área de restaurantes de plaza Paseo Río Bravo, en donde las dos jóvenes, quienes además se insultaron y amenazaron recíprocamente.

Tras ser separadas, ambas se retiraron, no sin seguirse insultando y advertirse de las consecuencias de que una se metiera con la otra, aunque no trascendió la causa de la trifulca.