Rinde protesta nuevo Auditor Superior de Tamaulipas

Cd. Victoria, México.- Jorge Espino Ascanio rindió protesta como nuevo Auditor Superior del Estado, con 30 votos a favor de los diputados locales del Congreso estatal, pero con seis en contra del PRI, que cuestionaron su falta de experiencia.



Espino fue propuesto la semana pasada al cargo por la Junta de Coordinación Política del Congreso local, facultada para ello y que preside el diputado local del PAN, Carlos Alberto García González.



La propuesta que se hizo ante el Pleno en la sesión de ese día, esta semana se turnó a Comisiones para su estudio y análisis correspondiente, la cual dictaminaron a favor sus integrantes.



En la sesión de este día sometieron a votación el dictamen, que tuvo 30 votos a favor por seis en contra del PRI.



Alejandro Etienne Llano, diputado local del PRI y coordinador de su bancada, cuestionó la trayectoria profesional del nuevo Auditor.



"Es indispensable la experiencia en el cargo y este requisito, a nuestro juicio, no se cumple se observa en el dictamen a discusión, puesto que ahí se señala que se satisface con el currículum", señaló el ex Edil victorense.



Aunque el coordinador de la bancada rechazó el dictamen en torno a la propuesta al cargo de Auditor, cuatro de sus compañeros votaron a favor del documento.



No obstante, en el dictamen menciona que Espino Ascanio, Ingeniero Mecánico de profesión, es egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara.



Cuenta además con postgrado que obtuvo en la Universidad Tributaria de Comercio Exterior, del Servicio de Administración Tributaria (SAT).



Dicho dictamen avala que cumple con el requisito de haber tenido una experiencia de al menos cinco años en materia de control presupuestal, auditoría financiera o de régimen de responsabilidades de servidores públicos.



También fue coordinador de asesor del Grupo Parlamentario del PAN, en el Congreso de Tamaulipas y Jefe de la Oficina y Coordinador de asesores del Presidente Municipal de Reynosa, de 2006 a 2007.



Sustituye en el cargo a Miguel Víctor Salman Álvarez, quien renunció al cargo en el cual fungió durante la Administración del ex Gobernador priista Egidio Torre Cantú.