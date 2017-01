Rinden homenaje a los funcionarios asesinados

Cd. Victoria, Tam./VMC

El Gobierno del Estado mantendrá una relación institucional, de respeto y coordinación con la Federación para regresar la seguridad y la paz a Tamaulipas, “tarea de la que nadie puede exentarse”, aseguró el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Al encabezar el homenaje a funcionarios de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), asesinados en Nuevo Laredo el pasado miércoles por hombres armados, confió para lograrlo, en la responsabilidad y honestidad de los gobiernos municipales.

Y advirtió “los que no lo hagan y se alineen a la delincuencia, deberán atenerse a las consecuencias de su traición a la confianza de los tamaulipecos; no más simulaciones, no más complicidades, el reto es grande pero no imposible de superarse”.

Afirmó que los crímenes de Ricardo Martínez Chávez, Agustín Jonathan Rosales García, Alberto Basarán Hernández y Daniel Aguilar Guijarro no quedarán registrados como hechos aislados sino como delitos que agravian a la sociedad y exigen acciones para demostrar a propios y extraños que Tamaulipas y la federación, irá de frente, con toda la fuerza del Estado a los grupos delincuenciales.

“Tamaulipas vive una nueva época, donde estamos comprometidos para hacer efectiva el combate y la prevención del delito a través de los tres órdenes de Gobierno” asentó.

Puntualizó que las pérdidas irreparables de quienes laboraron en la PGJ no quedarán impunes y aseguró que los responsables “no conseguirán su objetivo, no bajaremos la guardia ni retrocederemos ni un paso” indicó el gobernador.

RECUERDA ACCIDENTE

En el homenaje , Cabeza de Vaca recordó el accidente carretero en el que perdieran la vida Marco Francisco González Meza delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), al Comisario Sergio Licona Gómez Coordinador Estatal de la Policía Federal (PF) en Tamaulipas.

También a Tito Jiménez Vázquez Inspector General de la PF y el Oficial Macedonio Hernández elemento de dicha corporación, que fallecieran en un accidente automovilístico en la autopista Monterrey – Nuevo Laredo.