Ricardo Peláez: Sin ser el equipo más caro de México, somos el más productivo

"Yo lo veo al revés, yo veo que sin ser el equipo más caro de México, somos el más productivo", dijo a CANCHA Ricardo Peláez .



De acuerdo a la web especializada Transfermarkt, el valor global de la plantilla del América es de 34.1 millones de euros y se ubica como la séptima de la Liga MX, abajo de Tigres, Rayados, Pachuca, Chivas, León y Veracruz.



Sin embargo, el hecho de que los azulcremas no ocupen el lugar del que tradicionalmente gozaban, con fichajes rimbombantes y sueldos espectaculares, hace que su presidente vea más loable lo que han conseguido en los últimos torneos.



"Chécate el cociente, chécate los logros deportivos", refirió Peláez con respecto a la Tabla de Cocientes que refleja la productividad de los clubes de la Liga MX en los tres años más recientes y la cual tiene a las Águilas en la cima con 145 puntos en 86 partidos, dos unidades más de las que suma Tigres en 87 encuentros.



Además, la base de la plantilla actual de las Águilas ganó la Concacaf Liga de Campeones en 2016, llegó a Semifinales del Clausura 2016 y disputó la Final del Apertura, la cual perdió en penales con la UANL , días después de obtener el cuarto lugar del Mundial de Clubes en Japón.



Por ello, no rivalizar en este momento con el valor de mercado del plantel de los Tigres, que es el más costoso de la Liga con 55.4 millones de euros y tiene al jugador más caro de la Liga, André-Pierre Gignac, es para Ricardo Peláez una forma de motivación más que de sonrojo.



"Efectivamente no seremos la nómina más alta, pero somos el equipo más productivo. Yo lo veo como un gran logro: con poco hacer mucho a con mucho hacer poco", sentenció el directivo.