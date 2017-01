Ricardo La Volpe encuentra la solución en Domínguez

El estratega del conjunto azulcrema sabía de la calidad del paraguayo, quien en su primer partido con las Águilas anotó el gol del triunfo que saca al equipo del último lugar de la clasificación.



"El aporte es lo que sabemos de él, lo que yo ya vengo viendo en los entrenamientos. Es un jugador picante, un jugador desequilibrante y nos va a dar la ofensividad que necesitamos, así de simple", explicó La Volpe.



El técnico no tuvo problema en reconocer que una de las cosas que le preocupa de su América es el aporte ofensivo, la picardía, que quizá hoy falta para que se note su sello, pero siempre con la presión fuera de sus jugadores.



"Yo como técnico tengo que entender de lo que hablan muchos, claro que me gustaría que el América ganara por tres o cuatro goles, y eso es lo que me preocupa y tengo que seguir trabajando con esa idea futbolística.



"La presión, como se lo dije a los jugadores, se la tengo que sacar a ellos. El equipo tiene que jugar, la responsabilidad es mía. Semáforos rojos, verdes y amarillos, con la experiencia que tengo, los resultados son los que manejan si un técnico sigue o no sigue", puntualizó el argentino.



Que La Volpe alineara a nueve extranjeros no es extraño, pero tampoco justo, de acuerdo a su parecer por la cantidad de jugadores que debe descartar para cumplir la regla 10/8.



"En todos los equipos pasa lo mismo, todos sabemos en los planteles con cuantos extranjeros cuentan. Tanto Monterrey, Tigres, nosotros, el caso de Veracruz. Entonces veremos quién está con nosotros y quiénes en la tribuna", sentenció.