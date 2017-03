Reynosa, ‘por encima de cualquier interés’. No se puede detener el futuro: Maki

"No podemos detener el bienestar de un millón de personas porque 11 personas piensan que pueden detener el futuro de la ciudad”. Maki Ortiz, alcaldesa

Reynosa tiene 800 millones de pesos para gastar en proyectos prioritarios para los ciudadanos, como el de la basura, y no puede ejercerlos, debido a que 10 regidores y un síndico decidieron no apoyar la compra de camiones nuevos.

Ante esto, la alcaldesa Maki Ortiz no puede ocultar la tristeza que le provoca el que 11 integrantes del cabildo decidieran el miércoles no apoyar la adquisición de camiones, así como el arrendamiento de maquinaria, equipo y edificios.

- ¿La decisión de los regidores y el síndico tiene tintes políticos, qué lectura le da usted?

“Yo le voy a poner a esta lectura nombre y apellido, todos tienen nombre y apellido. Son personas mayores, esto no es de política, no es de grupos, no es de nadie. Nadie puede decirle a una persona mayor cómo tomar la decisión cuando está en riesgo el futuro de un millón de personas. La responsabilidad es personal. Si ellos tienen una explicación que es correcta, yo estoy dispuesta a aceptar, pero que nos la digan”.

CUMPLE CON AHORROS

“Yo soy la administradora de este municipio, mi responsabilidad es comprar bien, ser eficiente, ahorrar dinero y contar con recursos para cumplirle a la ciudadanía con sus necesidades de servicios públicos. La presidenta municipal ha cumplido”.

Comenta que puede decir que el municipio cuenta con muchísimos recursos para invertirlos en la ciudadanía.

“Vamos a invertir 200 millones en obra, tenemos 200 millones más, tenemos en cuenta en ahorros casi 400 más. Y sin embargo, tenemos un cabildo que no vota y que no acepta tener un programa de adquisiciones y arrendamientos para el futuro de la ciudad”.

Comentó que requería las dos terceras partes de la votación para que estos programas pudieran aterrizarse en la ciudad.

- ¿Estos recursos se mantendrán hasta que se pueda llegar a un acuerdo o qué se va hacer?

“Estamos estudiando la parte jurídica con nuestros abogados, cómo podemos hacerlo. El 115 Constitucional dice que el municipio está por encima de cualquier interés particular, aun sea de los regidores y el síndico, no podemos detener el bienestar de un millón de personas porque 11 personas piensan que pueden detener el futuro de la ciudad”.

NO ACEPTAN

“El Cabildo no aceptó que los reynosenses tuviéramos camiones nuevos porque quieren que tengamos usados. No aceptó que tuviéramos la disposición final de la basura por medio de una licitación, porque querían hacer una asignación directa a una compañía, en vez de hacer las cosas bien para que el medio ambiente se mejore y la basura no esté tirada en toda la ciudad”.

No aceptó, explicó, que se pudiera contar con una oficina cercana para los pasaportes.

“Quieren que pase un año para tener otra y los manden hasta Matamoros. No aceptó que arrendáramos equipo como canastillas, retro excavadoras para poder arreglar los baches y las luminarias de la ciudad. Es lamentable lo que estamos viviendo porque yo como presidenta municipal y administradora he cumplido, ahorrando y teniendo el recurso para poderlo utilizar en el bien de la ciudad”.

Sin embargo, explica, necesita un cabildo que apruebe un programa de adquisiciones, un programa de arrendamientos que le sirva a la ciudadanía porque no es su facultad hacerlo sola.

NOMBRES Y APELLIDOS

Los culpables de que Reynosa no puedan contar con estos beneficios, reiteró, tienen nombre y apellido.

“Sí quiero que quede muy claro que aquí los responsables tienen nombres y apellidos y le pido a los medios de comunicación que vayan directamente con cada uno y les pregunten porqué no quieren darle futuro y bienestar a la ciudad. Fueron elegidos por la ciudadanía para hacer el bien, están gastando el tiempo en perder la oportunidad de empezar a trabajar”.

Maki Ortiz pidió a los ciudadanos que se mantengan unidos, ya que ella buscará la forma jurídica para seguir avanzando.

“Jugamos en el mismo equipo, se llama Reynosa y debemos saber que yo le abro la puerta a esos regidores y al síndico para que puedan venir y tratemos de componer esta situación, por el bien de los reynosenses. Aquí los recibimos una, dos, mil veces, porque esa es mi obligación, tratar de tener acuerdos para que salgamos adelante, pero acuerdos lógicos, honestos y sanos que le beneficien a la ciudadanía”.

FUERA DE LA LEY

“Totalmente triste que el primer síndico Castro Olguín se haya atrevido a hacer un dictamen con una asignación directa a una compañía; no había forma de votar eso a favor, ni queriendo porque es ilegal y nosotros no nos vamos a prestar a ilegalidades”.

Destacó que como municipio buscarán las formas jurídicas que proceden para que los reynosenses tengan una recolección de basura eficiente.

“El problema de contaminación es grave y por eso es que hemos estado trabajando en los basureros para poderlos contener, que tengamos camiones nuevos, en la disposición final. Lamentablemente no contamos con un cabildo que apoye ese bienestar para la ciudadanía”.

Dijo que la ciudadanía debe preguntarles a los regidores y al síndico el porqué no aceptaron esta propuesta que acabaría con el problema de la basura.

“No por Maki Ortiz, sino para saber y poderle dar una respuesta a la ciudadanía y explicarle porqué estamos atorados ahorita”.

Por el no…

Regidores

>Erika Lorena Saldaña

>Claudia Pacheco Quintero

>Mariana Aguilar García

> Georgina Aguilar García

>Alberto Muñoz

>Javier Garza Faz

> Regino Iván Bermudes

>Juan Velázquez

>Alicia Pizaña

> David Aguilar

Síndico

> José Alfredo Castro Olguín