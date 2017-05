Revisan médicos a Javier Duarte en Guatemala

Tapachula, México.- El ex Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, fue trasladado esta mañana del penal de Matamoros en Guatemala, donde se encuentra recluido, al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de ese país para una valoración médica, informaron fuentes oficiales.



La diligencia se realizó entre las 8:00 y las 9:00 horas a petición del juzgado cuarto de primera instancia penal de narcoactividad y delito ambiental del país centroamericano.



Luego de ser sometido a diversas pruebas, Duarte fue retornando al centro penitenciario para hombres y mujeres de zona 1 en Guatemala.



Las fuentes no precisaron si las revisiones a las que fue sometido fueron físicas o psicológicas.



El ex Gobernador fue detenido el pasado 15 de abril en el sitio turístico de Panajachel, Sololá, Guatemala, donde se escondía con su familia.



Actualmente enfrenta un proceso de extradición para ser regresado a México y enfrentar las acusaciones en su contra por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.