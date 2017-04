Revelan primeras imágenes de ‘War Machine’

Ciudad de México

La nueva película original de Netflix , “War Machine”, protagonizada por Brad Pitt, lanzó su trailer oficial en el que se ven las primeras imágenes del actor como un general estadunidense con una misión en Afganistán.

La cinta, que se estrenará el 26 de mayo, está inspirada en el líder de las fuerzas de la OTAN en Afganistán, Stanley McChrystal y el libro “The operators: The Wild and Terrifying inside story of America’s War in Afganistan”, de Michael Hastings.

En el filme, Brad Pitt interpreta a “Glenn McMahon”, un general rebelde que intentará detener el conflicto armado en esta región del Medio Oriente a pesar de las complicaciones.

La película fue dirigida por David Michod y producida por Pitt. Los actores Tilda Swinton, Ben Kingsley, Lakeith Stanfield y Meg Tilly.