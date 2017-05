Reúne boda de hija de Carlos Romero élite política

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la fiesta de la hija del también senador se llevó a cabo en la terraza del Camino Real de Polanco.



Escoltas y personal de seguridad privada restringieron el acceso al lugar, mientras que, afuera, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública mantuvieron vigilancia permanente a lo largo de la noche.



El uso de teléfonos celulares fueron restringidos o retirados de la fiesta, según pudo constatar REFORMA.



A la misa acudió el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien se retiró antes de la recepción en el Salón Terraza Virreyes, que tiene capacidad hasta para mil personas y cuenta con una vista privilegiada al Alcázar del Castillo de Chapultepec.



Enrique Ochoa, líder nacional del PRI, arribó junto a su pareja poco después del inicio de la recepción. Con él llegó el ex Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam.

Como parte del grupo cercano al polémico líder petrolero llegaron René Juárez, subsecretario de Gobernación; los ex Gobernadores Francisco Olvera, de Hidalgo; Carlos Lozano, de Aguascalientes, y Mariano González Zarur, de Tlaxcala; así como Joel Ortega, ex titular de la SSP capitalina, y el panista Diego Fernández de Cevallos.



También senadores como Salvador Vega, Diva Gastélum y Pablo Escudero, quien arribó acompañado de la diputada Sylvana Beltrones.



Además del director de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio González Anaya, llegó el líder petrolero en Campeche, Víctor Kidnie de la Cruz, y el subalterno de Romero Deschamps, Ricardo Aldana, ex tesorero del gremio y ahora presidente del Consejo General de Vigilancia.



De acuerdo con el registro de la boda en la mesa de regalos en el Palacio de Hierro, la pareja de Paulina Romero es Juan Carlos Rentería Covarrubias.



En octubre de 2004 se reveló que Pemex pagó cirugías plásticas a Hilda Ledezma Mayoral, esposa del entonces director de Pemex, Raúl Muñoz Leos, y las facturas fueron pagadas a un cirujano de nombre Juan Carlos Rentería Covarrubias.



La hija del senador priista se hizo popular en mayo de 2012 luego de que REFORMA exhibió fotografías donde presumía sus viajes por todo el mundo en aviones comerciales y privados, paseos en yates, comidas en restaurantes exclusivos, costosas bolsas y hoteles por todo el mundo.



Paulina no viajaba sola. Compartía sus lujos con sus bulldogs ingleses: "Keiko", "Boli" y "Morgancita".