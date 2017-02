Retrasa Reino Unido visita de Trump hasta agosto

El informe se produjo luego de que el líder de la Cámara de los Comunes, John Bercow, dijera el seis de febrero que vetaría cualquier intento de invitar a Trump a dirigirse al Parlamento.



Bercow no estuvo disponible para hacer comentarios cuando fue contactado vía correo electrónico sobre la dado a conocer por The Guardian.



Se espera que el Presidente estadounidense realice la próxima visita ente un jueves y un domingo.



El parlamento de Gran Bretaña estará en receso de verano hasta el cinco de septiembre. El viaje podría alimentar las protestas sobre las primeras acciones que ha llevado a cabo desde que asumió el cargo.



Esto sugeriría que pasaría poco tiempo en Londres.



Trump ha estado en el centro de la controversia debido a sus polémicas políticas, especialmente las relativas a la inmigración, incluida la orden ejecutiva que prohibía la entrada a los ciudadanos de Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.



La primera Ministra británica, Theresa May , fue la primera líder europea en reunirse con Trump en la Casa Blanca, mientras que Trump respaldó públicamente la decisión de la Unión Europea de abandonar la Unión Europea, diciendo que Brexit es una "gran cosa".