Retrasan las lluvias labores de siembras

Regional

Debido a las lluvias que se dejaron sentir principalmente durante la noche y primeras horas del sábado, en algunas áreas agrícolas de la región ribereña, las siembras se retrasarán algunos días.

Sin embargo, en otros sitios en donde la intensidad de las precipitaciones pluviales fue mucho menor, los hombres del campo reiniciaron las siembras a eso del medio día, cuando la humedad bajo y los tractores pudieron circular normalmente.

“La baja en el termómetro, no obstaculiza las labores de siembra, porque si no haya viento del norte, la tierra no se secará mientras se realizan los trabajos”, aseguró el agricultor Antonio Garza Acosta.

Mientras no se registren vientos del norte, se puede trabajar sin riesgo de que la tierra se seque y pueda afectar el proceso de desarrollo del cultivo, indicó el productor.

Pero en el caso de las áreas en donde las lluvias fueron más intensas como en el poniente de Díaz Ordaz y en algunas zonas de Camargo, por el exceso de humedad, los agricultores deberán esperar un día o dos, dependiente de la acumulación de agua o textura de la tierra, para proceder a aplicar la semilla.

Los agricultores que están sembrando sus parcelas en estos momentos, son los que producirán maíz, que es un cultivo de ciclo más largo.

El sorgo comenzará a sembrarse a partir de la segunda quincena de febrero, que es la fecha oficial recomendada por el INIFAP .

En la actualidad, ya son varios miles de hectáreas que fueron sembradas con oportunidad, incluso en muchas de ellas ya se pueden observar los plantíos emergiendo a la superficie.

A saber

>Los agricultores que están sembrando sus parcelas en estos momentos, son los que producirán maíz, que es un cultivo de ciclo más largo