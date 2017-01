Retiene DIF a menor hallado en carretera

Aunque los padres del menor de 10 años que fue encontrado en la carretera Reynosa- Río Bravo, ya se presentaron, hay desinterés por el desarrollo del niño, por lo que la Procuraduría de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF seguirá con el resguardo del pequeño.



El lunes por la noche el niño deambulaba en la carretera de Reynosa-Río Bravo, por el lado de la autopista.

“Se presentó el papá y la mamá, me refirieron que tienen muchos problemas con él porque se ha escapado de su casa, pero realmente no creo que sea el fondo del asunto; la señora me refirió que el niño tiene una enfermedad, una ligera anomalía a nivel cerebral que sí lo noté, no sabe escribir, ni leer y tiene 10 años y no escucha bien”, dijo Tita Carmona Ariceaga, procuradora de Protección a la Familia y Asuntos Jurídicos del DIF Municipal.

Aunque el menor tiene problemas para su desarrollo, la familia no le ha puesto atención y nunca lo han llevado con un especialista, agregó.

“Me dijo que al niño lo han atropellado dos veces cuando se ha escapado, ella también cree que el niño esté mal, dicen que no tienen los medios, pero hay muchos lugares en los que pueden pedir ayuda”, expresó.

La procuradora del DIF local comentó que el menor recibió la visita de sus padres y se puso nervioso, y se les informó que el viernes tendrían acceso para ver al menor , pero aseguraron no tener tiempo para venir a Reynosa.

“No les vimos mucho interés; yo veo que no tienen los medios económicos ni la educación para tenerlo a pesar de que tienen otros tres hijos, que no tienen una lugar permanente, son personas muy descuidadas”, dijo Tita Carmona Ariceaga.

Por lo pronto el DIF Municipal realizará evaluación con un neurólogo y psicólogo para determinar si el menor tiene una enfermedad de nacimiento o por los atropellamientos que ha tenido, para poder iniciar algún proceso en contra de los padres por negligencia.