Resuelve mediacióncasos intrafamiliares

Más de la mitad de casos de violencia familiar que se presentan ante las Unidades Generales de Investigación de la Procuraduría de Justicia del Estado son resueltos por distintos medios alternativos, permitiendo que las partes afectadas encuentren solución rápida y adecuada a sus requerimientos.



En meses anteriores, ante las autoridades ministeriales se levantaba un promedio de 50 denuncias por semana, y en la actualidad esa cifra ha disminuido a 20 casos durante el mismo lapso.

Ahora, antes de iniciar una carpeta de investigación por el delito de violencia familiar, se estudia cada caso en particular y si el problema no es grave o puede tener una solución conciliada se canaliza ante otras instancias no judiciales, comentaron las autoridades.

Explicaron que en algunas ocasiones lo que está en disputa es la custodia de los menores o la pensión alimenticia, sin existir violencia de por medio, por lo que esos casos se canalizan a mediación para que se tomen acuerdos inmediatos que satisfagan ha ambas partes.

También se dan casos en los que el origen de los problemas familiares son las adicciones o el alcoholismo, que generan desobligación en alguno de los cónyuges o en ambos, procediéndose a canalizarlos ante terapeutas de programas de adicciones de la Secretaría de Salud.

Indicaron que en otros casos se percibe que la parte denunciante no está muy decidida a proceder judicialmente contra su pareja, debido a que el problema es mínimo y no entraña violencia física o verbal, sino que el malestar se deriva de circunstancias que pueden ser resueltas mediante acuerdos de conciliación.

El 60 por ciento de los casos se resuelven de esta manera, contando las partes afectadas con apoyo legal de diversas instituciones, entre las que destacan el DIF, sector salud y otros organismos relacionados con el tratamiento de asuntos de género, ya que la casi totalidad de las denunciantes son mujeres.

Apuntaron que de no llegarse a nada en las mediaciones o que los acusados no cumplan con los convenios firmados con las afectadas, entonces los casos regresan a las Unidades Generales de Investigación para su judicialización.