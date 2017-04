Responde a invitación de fan

Ciudad de México

El adolescente que propuso a Emma Stone bailar con él en su graduación no cabe de felicidad. En un video, que se viralizó, Jacob Staudenmaier recreó una escena de La La Land, cinta que protagonizó la actriz estadounidense.

En el clip le pide que vaya con él a su baile de fin de cursos. Contra todo pronóstico, el adolescente de Texas recibió una respuesta de su musa y lo compartió en televisión.

“Jacob, gracias por hacer la más grande propuesta que he recibido en mi vida. No puedo expresarte el honor que ha sido y cuánto sonreí con este video tan bien realizado. Estoy en Londres trabajando, pero espero que la pases de lo mejor en tu baile de graduación y estoy agradecida que hayas pensado en mí”, escribió la ganadora del Oscar a su seguidor, que leyó la respuesta en el programa Good morning America, de acuerdo con E! On line.

Sobre el video, que le llevó dos semanas hacer, el joven explicó: “Decidí pedirle a Emma Stone que sea mi pareja de promoción y para ello recreé la primera canción de su más reciente película. Para esto reescribí las canciones, dirigí el video e hice la coreografías”, explica el joven en la descripción del video de YouTube, que hasta ahora lleva más de 412 mil vistas.

Antes de conocer la opinión de Stone, Staudenmaier había dicho que esperaba una respuesta de la actriz, “no importaba que fuera sí o no, el hecho de que respondiera algo ya sería en sí maravilloso”.