Respalda Salazar a Anaya para Coahuila

Ciudad de México

Luego de descalificar el proceso de selección y de tachar de “traidor” a Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, el senador Luis Fernando Salazar ofreció su respaldo a la precandidatura de Guillermo Anaya para Coahuila.

Al mediodía de este lunes, Salazar externó su espaldarazo a Anaya, tras haber impugnado el procedimiento en el que la Comisión Permanente del blanquiazul designó al compadre del expresidente Felipe Calderón como abanderado.

“Mi participación en el proceso interno del PAN concluye con una profunda inconformidad frente a la dirigencia nacional de mi partido, por virtud de las causas fundadas en razones que en días pasado ya me he ocupado de expresar. No obstante lo anterior, he tomado la decisión de subordinar mi interés personal y el legítimo derecho que me asiste de impugnar el proceso al bien superior de los ciudadanos de Coahuila”, aseguró.

“Dios sabe que hice todo lo posible por abanderar este proyecto, pero creo firmemente que ningún proyecto personal debe estar por encima de los intereses de las familias de Coahuila que demandan la alternancia”.

El senador dijo que no iba a poner en riesgo el cambio en la entidad, actualmente gobernada por el PRI.

“Hoy mi energía y mi participación estarán concentrados en que la alternancia llegue a Coahuila, y que el PRI y los Moreira se vayan de una vez por todas.

“Memo, vamos por ellos, por lo que a una sola voz insisto: que todos los coahuilenses digamos que el PRI y los Moreira ¡de que se van, se van!”, aseveró Salazar.

La polémica protagonizada por el senador terminó con un abrazo a Anaya, quien en respuesta le ofreció su generosidad y altura de miras.