Respalda Salazar a Anaya como candidato para Coahuila

Cd. de México.- Luego de inconformarse contra la dirigencia nacional de su partido durante el proceso interno del PAN para elegir candidato por Coahuila, el Senador con licencia Luis Fernando Salazar acordó sumarse a Guillermo Anaya como candidato panista por la Gubernatura.



Al mediodía de este lunes, Salazar externó su espaldarazo a Anaya, tras haber impugnado el procedimiento en el que la Comisión Permanente del blanquiazul designó al compadre del ex Presidente Felipe Calderón como abanderado.



En una rueda de prensa desde el Senado, Salazar Fernández dijo privilegiar la unidad por encima de su interés personal, y pidió a sus seguidores apoyar al PAN y a Anaya.



El Senador dijo terminar el proceso con una gran inconformidad, la cual pone a un lado.



"No obstante lo anterior, he tomado la decisión de subordinar mi interés personal y el legítimo derecho que me asiste de impugnar el proceso, al bien superior de los ciudadanos del Estado de Coahuila, que demanda la alternancia política a nivel de Gubernatura y Congreso local".



"La única posibilidad que hoy día visualizo para lograr tal objetivo, es mediante la participación del PAN en unidad en la elección constitucional, y por ello invito a las personas que dentro y fuera de mi partido han depositado su confianza y sus esperanzas de cambio en mi participación, que se sumen al proyecto de Acción Nacional que llevará como candidato a Gobernador de Coahuila a Guillermo Anaya Llamas".



Dijo que hizo todo lo posible por ser el abanderado panista, pero en el ánimo de echar fuera a los Moreira y a Miguel Ángel Riquelme.



"No pondré en riesgo el cambio en Coahuila, eso está por encima de cualquier proyecto personal. Hoy mi energía y mi participación deben estar concentradas en que la alternancia llegue a Coahuila y que el PRI y los Moreira se vayan".



"Memo, ¡vamos por ellos!", expresó, "por lo que a una sola voz insisto en que todos los coahuilenses digamos que el PRI y los Moreira, ¡de que se van, se van!".



La polémica protagonizada por el senador terminó con un abrazo a Anaya.