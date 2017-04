Respaldan derecho de la libre expresión. Procuraduría se une a escrito legal

McAllen , Tx.- El Procurador General de Texas, Ken Paxton , se ha unido a un escrito legal en el que participan 10 estados y en el que se exhorta a una corte federal de apelaciones a respaldar el derecho de libre expresión de una organización religiosa para que pueda hablar sobre el aborto y ofrecer alternativas.

El escrito defiende a la organización Greater Baltimore Center for Pregnancy Concerns en su lucha contra una orden que infringe los derechos de libre expresión del centro.

En 2009, la Ciudad de Baltimore promulgó una ley obligando solo a los consejeros de embarazo que son pro-vida a poner letreros declarando los servicios que no proporcionan. La ciudad exigió a Greater Baltimore Center for Pregnancy Concerns colocar un letrero declarando que “no se proporcionan ni se hacen referencias para servicios de aborto o métodos anticonceptivos”. Sin embargo, a la misma vez, la ciudad no requiere que las clínicas de aborto pongan letreros con los servicios que no ofrecen, tal como la adopción o cuidado prenatal.

“Este doble criterio discriminatorio amenaza la misión del centro y su meta para crear un ambiente cómodo y servicial para las mujeres durante un momento vulnerable en su vida”, señaló el procurador.

Paxton y sus homólogos señalan en el escrito legal que la ley de la ciudad usa la protección del consumidor como frente para infringir la Primera Enmienda al aplicar la ley en contra de expresiones no-comerciales de organizaciones caritativas que desean comunicar creencias religiosas sinceras sobre el aborto.

“La Constitución protege los derechos del personal del centro de tener que poner letreros o de otra manera expresar mensajes que son contrarios a sus creencias religiosas sinceras,” dijo el Procurador General Paxton. “Una ciudad puede decir todo lo que quiera sobre el aborto, pero no puede permitírsele que use la ley para callar las creencias religiosas”, concluyó.