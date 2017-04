Rescata Rayados empate 2-2 contra Santos

Torreón, México.- Los Rayados vinieron de atrás para rescatar un punto en el Estadio Corona y acercarse un poco más a la Liguilla.



El Monterrey se repuso de una desventaja de dos goles para empatar 2-2 con el Santos y mantenerse en el tercer lugar general del Torneo Clausura 2017 por una jornada más.



Un flojo inicio de su cuadro bajo puso a los albiazules contra las cuerdas, porque después de sólo 18 minutos ya iba perdiendo 2-0, pero los tantos de Yimmi Chará y Edwin Cardona les permitieron alcanzar ese punto con lo que llegaron a 23 unidades.



La reacción tiene a a los Rayados a sólo tres unidades de amarrar su clasificación a la Liguilla por segunda vez con Antonio Mohamed como director técnico.



Sin el capitán José Basanta en la defensa central por tercer partido de Liga consecutivo, el argentino Nicolás Sánchez tomó su lugar y en un par de jugadas se desubicó, lo que fue suficiente para que el Santos tomara ventaja.



A los 3 minutos, Sánchez salió a la banda quizá con la intención de cortar un servicio de Djaniny Tavares, pero no lo consiguió y el hueco que dejó en el área fue aprovechado por Julio Furch para meter el 1-0 con un cabezazo antes de que llegara César Montes.



Luego, a los 18', Montes no pudo evitar que Tavares bajara un balón en el área y Ulises Rivas le ganó la espalda a Nico para anotar el 2-0.



La reacción del Monterrey la inició Chará, quien marcó con un disparo desde fuera del área en el que el balón se desvió en Jorge Sánchez y dejó sin oportunidad al portero Jonathan Orozco.



Este fue el primer partido de 'Jona' contra su ex equipo, para el que jugó 318 partidos de Liga.



Después del gol de Chará, el Monterrey se salvó en dos ocasiones por los postes. Diego De Buen estrelló un cabezazo en uno de los verticales y Osvaldo Martínez otro disparo en el horizontal.



Entonces, vino Cardona para cumplir con la advertencia que le había hecho Orozco desde ayer, cuando dijo que conocía el punto débil de 'Jona' y que se tenía fe de marcarle esta noche.



A los 56', el colombiano tomó el balón dentro del área, superó a su marcador y marcó el 2-2 con un potente zurdazo al primer poste, que debería haber sido cubierto por Orozco.



'Jona' se sacó la espina poco después, cuando le tapó otro disparo desde fuera del área a Cardona.



Los Rayados sólo han ganado un partido de los tres partidos de Liga que ha disputado en abril, pero está cerca de entrar a la Liguilla.