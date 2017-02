Rescatan a perro atrapado en reja

Monterrey, México.- Un perro que quedó atrapado en una reja cuando quiso entrar a una casa fue rescatado por personal de Protección Civil de Monterrey, en la Colonia Pedro Lozano.



El rescate fue realizado alrededor de las 10:30 horas en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Manuel Flores Valera y Manuel de la Peña y Peña, informó Arturo Ochoa, comandante operativo de la corporación municipal.



Para doblar la estructura metálica de la reja, los elementos usaron un gato hidráulico.



Con una vara que tienen un cordón, los rescatistas sujetaron al perro para que no pudiera moverse durante las maniobras, y así no se hiciera daño.



El can estaba atrapado de medio cuerpo.



Finalmente, el personal municipal lo sacó.