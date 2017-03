Requiere escultorapoyo para obra. Pretende esculpir en un gran tronco

El escultor local Gabriel Fuentes pidió apoyo a la presidenta municipal Maki Ortiz Domínguez para contar con una moto sierra que le permita avanzar en la creación de una obra monumental utilizando, para ello un tronco de tres toneladas de peso.

Fuentes, quien se ha distinguido por elaborar imágenes prehispánicas en piedra caliza así como imágenes como la Virgen de Guadalupe, un rostro de Cristo y otras más, aprovechó la participación que tuvo en una exposición realizada el 14 de marzo para plantearle el interés de recibir el respaldo del ayuntamiento y de autoridades culturales de la ciudad.

“No hemos podido adelantar mucho en lo del tronco del árbol porque nos falta una motosierra. Con ella seguramente lograremos un avance notable en poco tiempo, pero lamentablemente no tenemos ese tipo de herramienta, por lo que estamos apelando a la comprensión de la presidenta municipal Maki Ortiz”, señaló.

La petición la hice llegar a la comisión de Arte y Cultura del municipio para ver si nos hacen el favor de darnos una respuesta positiva tanto para mí y para mí hijo que es un artista local que ha puesto en alto el nombre de la ciudad y que ha ganado concursos a nivel nacional y ha ganado algunos de ellos y por tal motivo se le han entregado diplomas.

“A pesar de no tener las herramientas necesarias, todo lo que hacemos lo hacemos de corazón. Ahorita no contamos con recursos para adquirirías porque en realidad no estoy vendiendo mí trabajo pero ya después lo haré y entonces tendré dinero para comprar lo que requiero para seguir con mí actividad”, puntualizó.