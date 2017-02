Repudian en Europa políticas de Trump

Cd. de México.- Manifestantes anti-Trump marcharon este sábado en París, Londres y Berlín, para expresar su repudio contra las políticas antimigrantes del Presidente de Estados Unidos.



En París, los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la Torre Eiffel y ahí mostraron pancartas con frases como "Haz que América odie de nuevo", "Digan no al odio", "Lucha contra los inmigrantes, no contra los ignorantes".



En el caso de Londres, decenas de personas marcharon de la Embajada de Estados Unidos a Downing Street.



Los manifestantes llevaban letreros para protestar contra la orden ejecutiva que Donald Trump firmó el 27 de enero pasado y que prohibía, por 90 días, la entrada a Estados Unidos personas de Iraq, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen.



Además, la restricción se hacía extensiva a refugiados de todo el mundo por 120 días y por un tiempo indefinido en el caso de los sirios.



Y aunque se trataba de una orden presidencial, el Juez federal de Seattle, James Robart, bloqueó la orden por considerarla inconstitucional.



Berlín fue otra de las ciudades en la que se registraron marchas en los alrededores de la Puerta de Brandenburgo, ahí se leyeron letreros como "Las paredes no funcionan" y "No al racismo islámico".