Republicanos censuran a Elizabeth Warren por leer carta crítica con el nominado a fiscal general

Más de ocho millones de personas han visto el vídeo publicado por Warren en Facebook en el que explica lo sucedido y lee la carta al completo. La etiqueta #LetLizSpeak dominaba la conversación en Twitter durante la mañana del miércoles. La advertencia de los republicanos a la senadora de Massachusetts —“se le avisó y aun así insistió”— es un lema más en la resistencia ciudadana contra el gabinete de Trump, que ya ha recibido más votos en contra que sus predecesores. Y varios senadores demócratas, en protesta, han leído en el pleno la misma carta que costó la expulsión a Warren.

En un extraño e inusual gesto, el presidente de la mesa en el Senado interrumpió a Warren durante su intervención en el debate de confirmación de Sessions el martes por la noche. El senador republicano de Alabama ya fue sometido a audiencias similares en los años 80 cuando fue nominado a un cargo de juez federal. Entonces fue rechazado entre graves acusaciones de racismo y ahora los demócratas buscan impedir que acabe liderando el mismo Departamento de Justicia al que se le negó la entrada como magistrado.

Warren, referencia de la izquierda estadounidense, leyó durante el debate una carta dirigida por la viuda de Luther King, Coretta Scott King, al Senado en 1986, cuando se debatía su nominación a juez. En ella, King escribió que “Sessions ha utilizado el poder de su cargo para negar el libre ejercicio del derecho a voto de los ciudadanos afroamericanos en el mismo distrito que quiere servir ahora como juez federal. Eso no se debe permitir”.

En ese momento, el presidente de la mesa advirtió a Warren de que había violado la regla de funcionamiento del Senado que prohíbe atacar personalmente a otro legislador. Ella argumentó que la misma carta que estaba leyendo había sido admitida en el acta de la sesión y le permitieron continuar. Pero a los 25 minutos acudió al pleno el líder de la mayoría, Mitch McConnell. El senador republicano reclamó intervenir y reiteró que Warren había acusado indebidamente a Sessions —todavía senador de Alabama— al citar a King.

“La senadora Warren estaba ofreciendo un extenso discurso”, justificó posteriormente McConnell. “Ella parecía haber violado las normas. Se le avisó. Se le dio una explicación. Y aún así insistió”. El republicano declaró que la senadora había atacado a Sessions al advertir que su nombramiento “negará el libre ejercicio del derecho a voto de los ciudadanos afroamericanos”, cuando en realidad esa frase había sido escrita por King en 1986. La senadora ha insistido en que la confirmación del nominado a fiscal general, que se espera para este mismo miércoles, sería “devastadora” para EE UU.

I will not be silent while the Republicans rubber stamp an AG who will never stand up to the @POTUS when he breaks the law.