Reprueban laredenses la ley SB4

Laredo, Tx.- La aprobación de la ley SB4 que obligará a los oficiales policiacos locales a realizar labores de inmigración, fue “reprobada” por los laredenses que la consideran racista, inhumana y en violación de los derechos civiles.

La semana pasada, el Senado de Texas aprobó dicha legislación que ahora se encuentra en el escritorio del gobernador Greg Abbott en espera de su firma y si lo hace, entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de este año.

“Es una ley que molesta, que me incomoda, no me hace sentir libre y creo que es una ley que atenta contra los derechos humanos”, dijo la maestra jubilada Imelda Hernández.

Por su parte, Alma Rosa Rodríguez, también docente, dijo que como residente legal no le afecta, pero sí le parece una ley ofensiva y discriminatoria contra los hispanos.

“Esta legislación da pena, es una clara muestra de que en Texas no quieren a la comunidad hispana”, afirmó.

Éric Soto, el popular “Ranas”, conductor de la estación 95.7 La Raza, consideró lamentable que ocurra esta situación y que inclusive ya afectó a muchas personas.

“Es muy lamentable que se use a la Policía para detener personas, entregarlas a inmigración y regresarlas a México”, indicó.

Quien se declaró a favor de la ley SB4 fue Gabriela Blanquette, con ciudadanía estadounidense y francesa, quien opinó que es necesario ajustarse a esta legislación.

“Puede ser incómoda, pero es un beneficio para quienes estamos en este país bien, es mejor que los policías verifiquen todo porque se puede tratar de una prófugo de la justicia que sea peligroso, son reglas que se deben acatar”, afirmó.

Blanquette consideró que las personas no deben molestarse por esta ley, sino que debe darles gusto porque será por la seguridad de todos y para cumplir bastará traer a la mano sus documentos migratorios.