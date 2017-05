Reprueban examen de confianza 34% de policías en Guerrero

Chilpancingo, México.- El 34 por ciento de un total de 4 mil 50 policías de los 81 municipios de Guerrero reprobaron los exámenes de control de confianza, revela un informe del Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública.



De un universo de 4 mil 50 agentes municipales, 2 mil 590 pasaron las evaluaciones y mil 379 reprobaron.



Los exámenes de confianza, que todo integrante de alguna corporación policiaca, federal, estatal o municipal, debe aprobar, consisten en pruebas sicológicas, médicas, toxicológicas y de polígrafo.



El informe también señala anomalías en las filas de la Policía Preventiva estatal.



Así, de un total de 3 mil 937 agentes, 611 reprobaron los exámenes de control de confianza y 3 mil 122 pasaron.



Al respecto de la Policía Ministerial estatal, que cuenta con mil 393 agentes, 852 pasaron y 319 reprobaron, mientras que 116 están en espera de sus resultados.



El Vocero del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, explicó que los agentes que reprobaron no deben estar armados ni participar en operativos de seguridad.



"Los policías que han reprobado las evaluaciones deben andar desarmados porque de lo contrario podrían ser detenidos por las autoridades federales", afirmó Álvarez Heredia.



Los elementos que no aprobaron deben cumplir con tareas administrativas en sus corporaciones o en alguna dependencia.



De los 81 municipios de Guerrero, sólo Iguala y Teloloapan tienen a toda su Policía desarmada, por lo que las tareas de seguridad están a cargo de fuerzas federales y estatales.



También operan sin armas en las corporaciones de Cocula, Taxco y Huitzuco, debido a que existe una investigación por su presunta participación en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, de acuerdo con los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes(GIEI).



El ex subdirector de la Policía de Taxco, Eruviel Salado Chávez, está detenido por el delito de delincuencia organizada, vínculos con el grupo delictivo "Guerreros Unidos" y su probable colaboración en el caso Iguala.