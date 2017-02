Reprueban a maestra por engrapar mensaje. Media directora en este conflicto

La directora de la escuela Ricardo Flores Magón reconoció que engrapar un recado en el brazo de un alumno no es la mejor forma de captar la atención de los padres de familia.



Esto, luego de que el lunes la maestra Marisol Molina pegara al brazo de uno de sus alumnos un mensaje a fin de que sus padres lo vieran.

Sin embargo, la madre de familia subió a redes sociales la gráfica de su hijo llorando, ante la medida tomada por la maestra .

Por ello, tanto la maestra como Denisse Trejo, madre del menor, sostuvieron una reunión con la directora Dulce María Torres Duval.

“Aquí lo que se dio fue abuso de autoridad, eso le dije a la maestra ”.

- ¿Habrá alguna sanción?

“Claro que sí, yo se lo dije y la señora dice que le ha pedido a la maestra que lo haga para que pueda verlo y que se dé cuenta del avance del niño ; ella ya lo había solicitado. Y como les digo a ambas partes, no era el medio para llamar la atención una de la otra”.

Tras la charla, llegaron al acuerdo que todo había sido un mal entendido y que esta práctica no volverá a suscitarse en el plantel.

“Fue un mal entendido que se salió de control; personas externas a la problemática porque realmente era una plática que debió darse entre ellas”. Destacó que no hay nada en contra del niño , la madre de familia o la maestra .

“Aquí no se quiere perjudicar a nadie, para nosotros lo importante es cuidar la integridad de los niño s”.

- ¿Cómo toma el que se haya engrapado un recado en el brazo del niño ?, se le pregunta.

“La madre de familia nos dice que el niño arrancaba los mensajes (de la libreta), la madre de familia no sabía. Queremos ayudar al niño para ver qué es lo que está sucediendo, porqué no hace tareas, porqué no trabaja”.

Dijo que generalmente los mensajes se les colocan a los alumnos en la mano o el pecho y que anteriormente se les había enviado un recado en el cuaderno.

“El niño arrancaba las hojas entonces la maestra pensó que en el brazo la madre de familia lo iba a ver y el niño no lo iba a arrancar”.

Dijo que no era el medio correcto ya que deben cuidar la integridad de los alumnos.

“Ver de qué manera podemos ayudarlo pero nunca perjudicando a nuestros niño s. Tenemos que buscar medios pero no era el apto, eso es lo que estamos platicando ahorita”

Uno como maestra tiene que buscar alternativas para obtener la atención de los padres . Marisol Molina, maestra

Mi molestia fue que pegara el recado en el brazo, pero no estaba enterada de los otros recado s . Denisse Trejo, madre de familia

‘NO ESTABA ENTERADA’

>Denisse Trejo, madre del menor, comentó que de inicio se molestó con esta medida, porque no estaba enterada que el niño arrancaba los mensajes de la libreta.

>“No estaba enterada que ya me habían mandado mensajes y el niño los arrancaba. Ya había tenido trato con la maestra . Mi molestia fue que pegara el recado en el brazo, pero no estaba enterada de los otros recado s”.

>Dijo que llegó a un acuerdo con la maestra a fin de que no coloque nuevamente ese tipo de mensajes y ella como madre de familia estará más al pendiente de las cosas que hace el niño .

>“No es conciliación, lo que pasa es que tomaron las fotos de mi Face, no era para tanto”.

>Dijo que esto marca un precedente para que no se vuelva a suscitar ni en su escuela , ni en otra.

‘NO HUBO BURLA’

>La maestra Marisol Molina negó que el niño haya sido objeto de burla por parte de sus compañeros, al llevar pegado en el brazo un recado para su mamá.

>“No hubo burla porque fue de los últimos en salir y uno como maestra tiene que buscar alternativas para obtener la atención de los padres”.

>Dijo que como el niño arrancaba los recado s, no tuvo otra opción o forma de contactarse con los padres de familia.