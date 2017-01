Reprocha la Conago exclusión en acuerdo

Ciudad de México

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) recriminó la exclusión de los mandatarios estatales del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, presentado este lunes por el Presidente Enrique Peña Nieto.

El titular de la Conago y gobernador de Morelos, Graco Ramírez, afirmó que les sorprende que aunque es un convenio que incluye a las entidades federativas, ni siquiera les avisaron.

“Pudimos haberlo conocido y adherido, pero no lo conocemos. Estamos dispuestos a hacerlo, no entendemos lo que está planteando el presidente porque no conozco el texto, lo digo con absoluta sinceridad.

“Vemos que revertir (el alza al precio de los combustibles) es muy difícil, pero el gobierno debe tomarnos en cuenta porque somos parte de la gobernabilidad del país”, apuntó.

Ramírez indicó que presentará este martes su propio plan de acciones, que incluye la reducción del gasto corriente, la modernización del transporte y el financiamiento con el impuesto a nómina de las Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes).

Por su parte, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, calificó el acuerdo firmado por el Mandatario federal de “anodino”, por carecer de acciones y compromisos concretos.

“En un párrafo del acuerdo se afirma que los gobernadores de los estados estamos de acuerdo y que lo suscribimos, es falso, porque ni siquiera conocíamos el contenido”, dijo.

El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, aseguró que no tienen por qué respaldar un convenio al que no fueron invitados.

“Sabemos, por lo que dicen los medios de comunicación, que hay un acuerdo convocado por el presidente con los entes de la productividad, que ni siquiera están todos. Yo no fui convocado, ni siquiera fui enterado y no puedo estar de acuerdo en algo de lo que no estoy enterado.

“Yo creo que aquí falta la Federación, insisto, (un acuerdo) en el que todos podamos poner y estar de acuerdo en algo, en el que todos discutamos ese algo. Podemos ayudar a resolver el problema de este país, más que confrontar”, arremetió.

“ES CONAGO UNAENTELEQUIA”

Tras la falta de acuerdos en la reunión que sostuvieron con miembros del gabinete federal, el mandatario de Chihuahua, Javier Corral, calificó a la Conferencia Nacional de Gobernadores de “entelequia”.

Corral explicó que, tras una discusión en la que se plantearon propuestas de reducción y ajustes al gasto, como la que él presentó a nombre de los actores y sectores de su entidad para expresar su rechazo al gasolinazo, no llegaron a nada.

“Tuvimos una discusión que lo único que logró fue conformar mesas de trabajo para analizar las distintas propuestas que hicimos”, expresó.

El panista señaló que la Conago debe replantear su posición y retomar su misión como contrapeso frente al gobierno central.