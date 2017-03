Reportan la falta de medicamento

Habitantes de la colonia Aquiles Serdán denuncia ron que en el Hospital General no les están dando el medicamento que requieren para controlar sus enfermedades crónicas degenerativas.



Guillermina Rodríguez, quien padece de diabetes, señaló que desde hace cinco meses no le brindan la insulina en el nosocomio, por lo que ha tenido que comprarla para seguir su tratamiento.

“Para nosotros las diabéticas no hay insulina, yo la necesito cada 15 días y me dicen que no hay o no nos la quieren dar”, dijo.

Argumentó que tiene que gastar hasta 800 pesos por un paquete de insulina para controlar su enfermedad, por que le han dicho que el Seguro Popular no cubre ese medicamento.

Señaló que se le complica adquirir el medicamento por que no trabaja, tiene que pedir prestado para aplicarse la insulina cada 15 días para que la diabetes no se le complique.

Otra de las afectadas es la señora Alejandra Zaldívar, que sufre de arritmias cardiacas padecimiento que altera la frecuencia de los latidos del corazón, por lo que necesita las medicinas Dabigatrán y Clopidegrel para regular su ritmo cardiaco, pero desde hace más de tres meses no se lo han brindado.

“Yo tengo arritmia, sufro de coágulos de sangre y necesito mi medicamento para evitar que se haga y no tenga un paro cardiaco”, añadió.

Argumentó que tiene que pagar hasta 900 pesos por el Dabigatrán y 300 por el Clopidegrel, siendo un gasto económico para ellas, quienes vender ropa de segunda mano para controlar su enfermedad que la pone en riesgo de perder la vida.

