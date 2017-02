Reporta NL 45 muertes por influenza

Monterrey, México (10 febrero 2017).- Al iniciar su comparecencia ante el Congreso, el Secretario de Salud, Manuel de la O, reveló que ya van 45 muertos por influenza en Nuevo León.



Ello implica que sólo en la última semana se han registrado 16 decesos, pues el reporte el viernes de la semana pasada era de 29.



Dijo que la mayoría de los decesos se han registrado en clínicas del IMSS, y que en todos los casos eran personas que no se habían vacunado, tenían problemas de obesidad o padecimientos como diabetes, hipertensión, cáncer o sida.



"Hemos tenido 45 defunciones, las cuales principalmente se han presentado en el sexo masculino con 30 casos y 15 en el femenino", expresó ante los legisladores locales.



De la O aseguró que la campaña de vacunación contra la influenza inició en octubre y se han aplicado ya 1 millón 200 mil dosis.



La Diputada local del PAN, Laura Paula López, le exigió la renuncia al funcionario estatal por considerar que no se implementaron a tiempo y con suficiencia las acciones para prevenir la influenza .



López le entregó un escrito con la leyenda "en salud pesan más las influencias que la influenza , ¡exigimos su renuncia!".



De la O dijo que las cosas se están haciendo correctamente.



López, Héctor García, Itzel Castillo y Guillermo Rodríguez, todos de Guadalupe denunciaron que en los centros de salud no hay vacunas y es urgente que las haya.



Tiene NL 47% de muertes por influenza



Nuevo León acumula el 47 por ciento de las muertes por influenza en el País.



En el último reporte de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud federal, se da a conocer que en total, el virus AH1N1 ha dejado 95 muertes en México.



La Entidad reporta 388 casos positivos de influenza y 2 mil 160 de infecciones respiratorias agudas.



En la lista, a Nuevo León lo sigue Querétaro con 8 defunciones, y Tabasco y la Ciudad de México con 5.