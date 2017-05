Reportan ciberataque a nivel mundial

Madrid, España.- Lo que en un principio parecía una amenaza local en España e Inglaterra se convirtió en un ciberataque a nivel mundial.



La agresión se extendió en distintos niveles a otros países como Estados Unidos, Canadá, Rusia, China, Italia y Taiwan.



Varios expertos cifran en 74 el número de países afectados hasta ahora, de acuerdo con el diario español El Mundo.



Según Jakub Kroustek, experto en antivirus de la compañía Avast, se han detectado hoy en todo el mundo más de 57 mil ataques.



El incidente de "ransomware" es una versión del virus WannaCry, cuyo objetivo es secuestrar archivos una vez que se ha ejecutado en un ordenador para posteriormente exigir un rescate al afectado.



Según las primeras informaciones, este ataque ha aprovechado una conocida brecha de seguridad que permite tomar el control de un ordenador con Windows.



Pese a que Microsoft avisó el pasado 14 de marzo de esta incidencia, los responsables de este ataque (todavía por identificar) lo han utilizado con éxito.



España ha sido uno de los primeros objetivos de este ataque a escala global. Telefónica fue quien ha recibido el mayor golpe, pero otras compañías, como Iberdrola o Gas Natural, también se vieron afectadas.



"Se ha alertado de un ataque masivo de 'ransomware' a varias organizaciones que afecta a sistemas Windows cifrando todos sus archivos y los de las unidades de red a las que estén conectadas, e infectando al resto de sistemas Windows que haya en esa misma red", indicó el Centro Criptológico Nacional español en un comunicado.



Telefónica precisó en un comunicado que detectó un incidente de ciberseguridad limitado a algunos computadores de sus empleados en su red interna y que no afectó a sus clientes o servicios.



El Gobierno español dijo que el ciberataque no tuvo consecuencias en la prestación de servicios ni en la operativa de redes ni en los usuarios.



En este ciberataque apareció una ventana en las pantallas de los computadores de los empleados reclamando el pago de un rescate en la moneda virtual bitcoin si se quería volver a tener acceso a los archivos, afirmó un portavoz de Telefónica.



Los hackeos también han afectaron a servicios hospitalarios, policiales, sistemas de transporte público y servicios públicos en Estados Unidos y Europa.



En Inglaterra, los hospitales británicos se vieron obligados a rechazar pacientes y cancelar sus citas, después de que el ciberataque afectara a algunos sistemas informáticos del servicio estatal de salud.



El Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) dijo que 16 organizaciones se vieron afectadas por el ataque, aunque aseguró que no era el objetivo específico.



Se cree que no se tuvo acceso a datos de pacientes, pero no estaba claro si tuvo impacto en casos de emergencia.



Un reportero de Health Service Journal dijo que el ataque afectó a los sistemas de imágenes por rayos X, resultados de tests patológicos, sistemas telefónicos y de administración de pacientes.



El Centro Nacional de Ciberseguridad de Reino Unido, que forma parte de la agencia de espionaje GCHQ, indicó que está al tanto de un ciberincidente y lo está investigando junto a NHS Digital y la Policía.