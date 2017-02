Renuncia Procurador de Justicia de Nuevo León

Monterrey, México.- Luego de una polémica gestión, Roberto Flores Treviño renunció hoy a su cargo como Procurador de Justicia del Estado.

Por medio de un comunicado, el Gobierno dio a conocer la carta dedel funcionario."Dada la enorme amistad y confianza que Jaime Rodríguez Calderón, Gobernador Constitucional del Estado, ha tenido para con mi persona por más de 25 años y toda vez que observo que es muy desgastante la situación que prevalece, he decidido presentar miel día de hoy, martes 21 de febrero de 2017, para que sea analizada", dice el texto."Reitero mi convicción al Gobierno Independiente, mi lealtad y compromiso para con mi familia, para con el Gobernador Jaime Rodríguez Calderón y para con"Hoy doy a conocer esta decisión, dejando en claro mi agradecimiento por la oportunidad que me brindaron de servir a mi Estado y a mi país, y así lo seguiré haciendo ¡Quedo a la orden!".De acuerdo con una fuente cercana a la administración estatal, el Gobernador le habría pedido supara hacerla efectiva la próxima semana.Sin embargo, señaló el informante, Flores habría decidido dejar el cargo hoy mismo.En los últimos días, EL NORTE dio a conocer que numerosos familiares del Procurador fueron contratados tanto en la Procuraduría como en otras dependencias, hecho que ya se encuentra bajo investigación de la Contraloría del Estado.El Estado cerró el caso de los familiares del Procurador en la nómina de Gobierno con la baja del papá, un hijo, el yerno y un hermano de Flores, pero omitió que su hija cobraba en el Conalep.La hija del funcionario aparecía todavía en la nómina de enero pasado -la última disponible-, pero el Secretario de Administración, Enrique Torres, afirmó que la joven dejó el cargo exactamente el último día de ese mes.También EL NORTE reveló que Alma Rosa Olimpia Treviño Montemayor, que es prima hermana del ahora ex Procurador, trabajaba como su secretaria particular.Desde el inicio de la administración, Flores Treviño se convirtió en el funcionario más cuestionado y controvertido del Gabinete, aunque no fue el primero en marcharse, pues ese sitio le correspondió a Esthela Gutiérrez, ex Secretaria de Educación.Antes de llegar al cargo, cuando ya se perfilaba para el mismo, fue señalado por presuntamente incurrir en tráfico de influencias, al insinuar que podía ayudar a un detenido, pero que se trataba de un asunto que podía salir muy caro.Flores reconoció su voz y la llamada, pero aseguró que se habían editado sus palabras con el objetivo de golpear políticamente al Gobernador.También fue exhibido por haber sido detenido en 1992 portando un arma.Aunque algunos Diputados y abogados objetaban su nominación, el 5 de octubre de 2015 rindió protesta como titular de la Procuraduría.El 8 de marzo de 2016, quedó al descubierto que el funcionario había ocultado al Congreso los problemas legales que tuvo en Las Vegas por contraer deudas de juego.El funcionario fue procesado en al menos 3 ocasiones, entre 1999 y 2011, por presuntamente pagar con cheques sin fondos, aunque Flores atribuyó el término a un tecnicismo jurídico.Pese a las críticas y peticiones de cese, el Gobernador Jaime Rodríguez sostuvo a su Procurador.Desde el arranque de su gestión salieron a relucir presuntos delitos cometidos por ministeriales y agentes del Ministerio Público, e incluso tres fueron ejecutados en la vía pública.El 9 de mayo, Carlos Arturo Valle Novelo, coordinador de Análisis de la AEI, fue ejecutado en el estacionamiento del Office Max de Gómez Morín, en San Pedro.El 15 de septiembre, Armando Amador García, uno de los tres coordinadores de la Unidad de Despliegue Estratégico (UDE), recibió al menos dos impactos de bala de arma larga mientras circulaba por Venustiano Carranza, al sur, a la altura de Hidalgo.Más recientemente, José Luis de León, Agente del Ministerio Público, fue ejecutado cuando llegaba a su residencia en la Colonia Contry Las Águilas, en Guadalupe.Además, varios fiscales fueron suspendidos de sus labores por presuntamente dar por concluidos expedientes de manera indebida, incluidos casos graves.