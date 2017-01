Renuncia Migdalia López a la dirección de Relaciones Públicas

Migdalia López Hinojosa renunció a la dirección de Relaciones Públicas del Ayuntamiento .



Argumentó que estaba en un área donde no podía cumplir muchos compromisos que adquirió en campaña.

“Eso sí me producía algo de tristeza de no poder apoyar a tanta gente que me sigue en lo personal”, explicó.

No puedes estar donde ya no quieres estar, reiteró.

“Es tanta mi gratitud con Maki (Ortiz Domínguez) porque tuve la dicha, el privilegio que pocas personas tenemos, de que nuestro nombre haya estado en una boleta electoral donde yo salí elegida por el pueblo y eso no hay manera, ni quiero ni pretendo rechazar tan noble oportunidad”, respondió al ser cuestionada si también renunciaba a la suplencia de presidenta municipal.