Renuncia la directora de Relaciones Públicas

Porque dijo sentirse bloqueada y en un cargo en el que no estaba “a gusto”, Midgalia López Hinojosa renunció a su cargo como directora de Relaciones Públicas en el gobierno de la alcaldesa Maki Ortiz.



En rueda de prensa, López Hinojosa destacó que presentó un oficio de su renuncia con carácter de irrevocable.

“Le dejo mi más sentido y sincero agradecimiento a la alcaldesa Maki Ortiz por haberme invitado a integrar este honroso equipo de servicio a Reynosa, lo hice con mucho gusto y agrado. Este es mi hogar, traigo mucho trabajo, proyectos personales, aquí estaremos trabajando para Reynosa en una u otra trinchera”.

Dijo no estar muy contenta pues no era el puesto en que quisiera estar.

“Fue un área muy bonita, relaciones públicas , pero lo mío es campo, ayudar a tanta gente necesitada, tuve la gran virtud de trabajar en un programa federal en tiempos pasados donde hice muy buen trabajo, donde falta mucho apoyo en Reynosa y yo me veía muy involucrada en eso. No fue posible, se respeta la decisión, se agradece la invitación yo ya no me sentía a gusto”.

- ¿Se sentía bloqueada?

“Bloqueada, podemos decir que sí porque estaba en un área donde no podía cumplir muchos compromisos que adquirí en campaña y eso me producía tristeza de no poder apoyar a tanta gente que me sigue en lo personal; no puedes estar donde ya no quieres estar”.

- ¿Sigue siendo presidenta suplente o se deslinda de esto también?

“De ninguna manera, por eso es tanta mi gratitud con Maki, porque tuve la dicha y el privilegio que pocas personas tenemos de que nuestro nombre haya estado en una boleta electoral, donde fui electa por el pueblo; no quiero, ni pretendo, jamás lo haría, rechazar tan noble oportunidad”.

Lamentablemente, explicó, no coincidió en fechas con la alcaldesa de Reynosa.

“Yo entro y ella sale, no nos pudimos ver, fue lamentable esta salida pero entregué mi oficio en tiempo y forma, queda para mí, excelentemente bien. No había otra propuesta, cuando me dio este cargo no había otro más importante y no en rango, el cargo lo hace uno relevante, aquí mi interés como se lo comenté a ella, era estar cerca de ella, de informarle de tantas necesidades que tiene Reynosa, de recordarle compromisos que en campaña hizo, que son importantes, que se tienen que acatar”.

“EN CÁMARA LENTA”

Dijo que ve una administración en “cámara lenta”, aún y cuando los recursos están llegando.

“Los ingresos siguen llegando, por lo que se deben llevar a cabo los compromisos pactados, lo que tenga que salir de la administración pasada más lo nuevo que es muy importante, porque no podemos olvidar la gran cantidad de votantes, lo que movió Reynosa en estas elecciones, fue mucha la gente que votó llena de esperanza y fe por este Reynosa donde vivimos, donde generamos impuestos, empresas”.

Como cualquier ciudadano, comentó, espera que la alcaldesa cumpla con sus compromisos al frente del ayuntamiento.

“Sin duda estamos esperando mucho de la alcaldesa, que nos cumpla sin duda con su estrategia y su profesión en la política, todos los proyectos que nos comentó en su momento y que habían sido realidad en otro estado, yo lo veo muy posible que así sea”.

Maki le agradece

>Respecto a la renuncia que presentara Migdalia López como directora de Relaciones Públicas en el municipio dijo sentirse agradecida, al igual que con todos los que trabajan en presidencia.

>“No conozco porqué cosas salió. Aprecio mucho los meses que estuvo trabajando y según conozco, tenía la intención de ayudar en los ejidos y ojalá y así sea.

>“No se le limitó, ella estaba en relaciones públicas , encargada de algunas otras cosas como los arreglos de navidad. Yo le ofrecí eso y ella lo aceptó”.