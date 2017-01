Reitera alcalde de Nueva York protección a inmigrantes

Lo anterior en clara respuesta a las órdenes ejecutivas firmadas por el Presidente Donald Trump horas antes y que inicia el proceso para bloquear ayuda federal a ciudades que protegen a extranjeros que viven ilegalmente en el país.



"Esta orden no puede cambiar lo que somos. Somos una ciudad de inmigrantes'', dijo de Blasio en español durante una rueda de prensa desde el Ayuntamiento.



"Protegeremos a todo el mundo independientemente de donde venga e independientemente de su estatus migratorio''.



Nueva York es una de las consideradas ciudades santuario en el país, lo que significa que rehúsan a cooperar con autoridades migratorias para identificar y detener a inmigrantes no autorizados.



De Blasio fue uno de los que expresó decepción este miércoles, al decir que los fondos federales que dejaría de recibir Nueva York son dirigidos en su mayoría a la Policía de la ciudad y por lo tanto, la municipalidad sería ahora menos segura.



También destacó que la orden ejecutiva tira por los suelos años de grandes avances en la relación entre los inmigrantes y la Policía, ya que los primeros confían más en las autoridades debido a la política de santuario.



El decreto de Trump ordena al nuevo Secretario de seguridad nacional, John Kelly, identificar maneras para detener el financiamiento de fondos federales a este tipo de ciudades.



Ofrece Alcalde de San Diego apoyo a México



El Alcalde de San Diego, Kevin Faulconer, ofreció su apoyo a los lazos económicos y culturales entre México y EU.



"Ya tenemos una frontera segura en San Diego construida por el Gobierno federal, pero también tenemos fuertes lazos binacionales económicos y culturales que tienen mi inquebrantable apoyo", señaló el dirigente republicano.



"El mantener el comercio activo en ambas direcciones de manera segura es importante para la economía de San Diego y ayuda a generar empleos locales", agregó el primer edil en una declaración enviada por su oficina de prensa.



Desde que el republicano asumió el cargo en 2014 promovió la relación binacional, inclusive, visitó la ciudad de Tijuana a los pocos días de ser electo Alcalde para fortalecer lazos entre ambas ciudades económicamente interdependientes.



Por su parte, la asambleísta de California, Lorena González, emitió un comunicado en el que calificó las acciones del Presidente como vergonzosamente antiestadounidenses.



"Las acciones de Donald Trump van en contra de nuestros valores más básicos como estadounidenses como lo son la compasión e inclusión", señaló la legisladora demócrata de San Diego que representa el distrito que colinda con la frontera mexicana.



"Él pondrá en riesgo la vida de miles de hombres, mujeres y niños inocentes que están en peligro.



"Obligar a la Policía a trabajar como agentes fronterizos no hará nuestras comunidades más seguras, ni tampoco el desperdiciar miles de millones de dólares del dinero de contribuyentes estadounidenses para dividir aún más nuestra comunidad binacional con un muro fronterizo", agregó.