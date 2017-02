Reino Unido vive un día sin migrantes

"Un Día sin Nosotros" bajo el hashtag #1Daywithoutus es una iniciativa que lanzó el escritor Matt Carr para externar rechazo a los ataques xenofóbicos que se han reportado tras el referendo de junio pasado para abandonar la UE.



"Estamos motivados por el alarmante giro xenofóbico en la política del Reino Unido en los últimos 12 meses. Ya hemos tenido suficiente de ver a migrantes y extranjeros que son abusados o acosados en nuestras calles", explicó.



Se estima que existen unos tres millones de europeos que viven en el Reino Unido y cuyo estatus migratorio ha quedado en la incertidumbre tras el referendo de junio en el que 52 por ciento votó a favor de salirse de la Unión Europea (UE).



La campaña para el Brexit pugnó por retomar el control de las fronteras e impedir el flujo indiscriminado de inmigrantes, una bandera política que ha retomado la Primera MinistraTheresa May en sus lineamientos para iniciar las negociaciones de salida.



Las protestas se realizan el mismo día en que el Parlamento británico analizará una petición ciudadana para cancelar una visita de Donald Trump, al que denuncian por su retórica antiinmigrante.



Desde octubre pasado, Carr comenzó a crear esta iniciativa en las redes sociales para realizar algo que calificó como audaz y dramático bajo circunstancias excepcionales.



La campaña busca crear conciencia sobre la importancia de los inmigrantes en puestos de trabajo como servicios de salud, tecnología de la información, cafés y restaurantes, limpieza y comercios, entre otros.



Este día se espera que hombres y mujeres de todas las edades participen en todo el país en un movimiento que lo mismo será una protesta, una celebración, un festival a la migración y una plataforma para que los migrantes puedan ser escuchados, señaló Carr en su manifiesto.



"A los millones de ciudadanos europeos que viven y trabajan en Londres: gracias por la enorme contribución que hacen a nuestra ciudad", afirmó el Alcalde de la capital, Sadiq Khan, a través de las redes sociales.



Un informe del centro de estudio New Economics Foundation señala que la economía británica sufriría una pérdida de 328 millones de libras (410 millones de dólares) si los trabajadores migrantes decidieran no trabajar durante 24 horas.



Añade que instituciones como el Servicio Nacional de Salud (NHS) no podrían funcionar, ya que muchos de sus empleados son médicos y enfermeras extranjeros.



Pascal Jacquemain es un ciudadano francés que lleva 21 años en el Reino Unido trabajando como experto en tecnologías de la información y que se unió a la campaña "Un Día sin Nosotros".



La coalición Stop Trump unió fuerzas este lunes con "Un Día sin Nosotros" en protesta contra la política antiinmigrante y antimusulmana de la nueva Administración estadunidense.



Entretanto, organizaciones de ayuda a migrantes como Global Justice Now y Fences & Frontiers, así como partidos políticos como el Verde apoyan la iniciativa para reconocer la contribución de los inmigrantes a la economía del país.