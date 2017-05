Londres, Inglaterra

David Davies, ministro para el Brexit (acrónimo con el q ue se conoce el proceso para la salida de Reino Unido de la Unión Europea ( UE ), afirmó ayer q ue no pagará la suma millonaria de 100 mil millones de euros (poco más de 109 mil millones de dólares) para abandonar la mancomunidad.



“Q ue remos las (cifras) legales, no los deseos de la Comisión (Europea)”, dijo en una entrevista a la televisora local ITV el ministro del gobierno británico a cargo de las negociaciones para salirse del bloq ue de naciones, además de q ue no están disp ue stos a pagar dicha cifra q ue ha sido publicada en la prensa.

Al preguntarle de forma directa si Reino Unido pagaría 100 mil millones de euros el ministro respondió: “No vamos a pagar 100 mil millones de euros”.

La prensa británica señaló q ue la factura del Brexit, es decir las c ue ntas pendientes por pagar, tendrían un costo de entre 60 mil y 100 mil millones de euros.

Entretanto en Bruselas, el negociador de la Unión Europea para el Brexit, Michel Barnier, aseguró q ue es “una ilusión” pensar q ue la salida del Reino Unido será rápida y sin dolor, pero por el momento, el funcionario europeo se negó a dar una cifra aproximada del costo del Brexit.

“No hay una cifra porq ue hay varias estimaciones. Primero tenemos q ue saldar las c ue ntas pasadas y hasta q ue no nos sentemos a definir la metodología no podemos dar una cifra exacta”, refirió.

Barnier se apresuró a decir q ue “no hay una factura del Brexit, ni tampoco es un castigo”, sino q ue se trata de pagar los compromisos financieros adquiridos con la UE como cualquier otro de los países miembros.

En la primera fase de las negociaciones los países tendrán q ue acordar un método para calcular las obligaciones financieras de Gran Bretaña, aseguró Barnier, quien hace una semana asistió a una cena con la primera ministra británica, Theresa May, en esta ciudad.

Las negociaciones aún no comienzan, pero la postura de Bruselas es q ue la salida será complicada, llena de tecnicismos, y q ue ya se enc ue ntran “contrarreloj” para iniciar el proceso de ruptura.

Entretanto, el Reino Unido a través de su primera ministra Theresa May aseguró la víspera q ue “será una mujer cr ue lmente difícil” con Jean-Claude Juncker, el presidente de la Comisión Europea.