Regresan iPhone recolectores de basura a su dueño

Monterrey, México (26 enero 2017).- Después de hacer ejercicio ayer por la mañana, José Fernández regresó a su domicilio en la Colonia Portal de Anáhuac, en Apodaca, para encontrarse con una historia de honestidad.



Tres trabajadores del servicio de recolección de basura en el municipio habían pasado a entregarle el celular iPhone 6S que tres semanas antes había dejado de ver.



"El chofer me dijo 'oiga, ¿de casualidad usted no trae perdido un celular?' Y yo le dije 'sí'", cuenta el ingeniero de 35 años.



"Entonces él me contestó, 'a lo mejor es el que tenemos'".



El trabajador de limpieza fue al camión y regresó con el móvil de color blanco. Era el gadget que José había dejado de ver hacía varios días sin saber qué había sido de él.



"Me dijo 'estaba en una caja donde venía el Nacimiento'. No sé si las niñas, mis hijas, lo echaron ahí, o qué pasó, pero ya lo daba por perdido", contó ayer el hombre, quien trabaja en el área de logística en una fábrica.



Su primera reacción, recuerda José, fue darles una gratificación, la cual prefiere no revelar.



"Se las di de corazón, siempre les doy una ayuda cuando pasan, pero ahora con más razón les di más", cuenta.



Su segunda acción fue agradecer públicamente con una selfie en Twitter en donde aparecen él y los tres empleados del servicio de recolección que le llevaron su celular. Uno de ellos, el que sostiene el teléfono, fue quien encontró el aparato.



"En Apodaca hay gente honrada, gracias a estos jóvenes que me regresaron mi cel que por error se fue a la basura", tuiteó José, etiquetando al Alcalde del Municipio, Óscar Cantú.



José no sabe exactamente cómo fue que los tres hombres pensaron que el celular era el suyo.



"Creo que porque me conocen, siempre les ayudo", dice.



"Creo que se dieron cuenta porque siempre les digo 'llévense estos juguetes o esta ropa de las niñas'".



Aunque no sabe sus nombres, para José los tres hombres son ejemplo de lo que se necesita actualmente.



"De todas las cosas que pasan ahorita en el País es bueno tener gente honrada. Ellos pudieron haberlo ido a empeñar y ganarse una lana, pero pensaron en mí y efectivamente es mío".



El Municipio de Apodaca informó que la empresa encargada de este servicio es Red Recolector.