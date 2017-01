Registran escuelas escaso ausentismo

Sólo el uno por ciento de los 240 mil alumnos que debían regresar ayer a las aulas, se quedaron dormidos.



Este fue el porcentaje de ausentismo que se tuvo durante el primer día de clases luego del período vacacional de diciembre.

Antonio Caballero, jefe regional de Educación , informó que aunque fueron pocos los alumnos ausentes, en esta ocasión no fue el frío lo que los alejó de las aulas.

“Tuvimos siete grados centígrados por la mañana, así que esto no fue motivo para que no regresaran, suponemos que en esta ocasión los padres de familia simplemente se quedaron dormidos, o algunos otros que aun no regresan de vacaciones”.

Expresó que se espera que el clima se mantenga estable en lo que resta de la semana para que no se afecten las clases regulares en los planteles educativos.

“Sabemos que viene otra baja en la temperatura para el fin de semana, así que esperamos que las clases no se vean afectadas en esta primer semana de trabajo”.